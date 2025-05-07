Как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом

В предпраздничные дни многие россияне столкнулись с ограничениями работы интернета. Несмотря на осознание того, что эти меры необходимы ради безопасности, многие ощущают тревогу из-за отсутствия привычного способа получения информации и общения. Как справиться с ощущением дискомфорта, в беседе с Life рассказала психолог Дарья Яушева.

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В первую очередь, по ее словам, важно признать свои неприятные ощущения, сказав себе, что они действительно присутствуют, но есть причины, по которым это происходит. Необходимо включить «внутреннего взрослого», подчеркнула специалист.

Также она посоветовала взять в руки бумажную книгу или журнал.

«А еще это отличный повод оторваться от экрана и посмотреть по сторонам. Часто телефон забирает у нас эту возможность. «Если не можешь изменить ситуацию, можешь выбрать отношение к ней», — писал Франкл», — сказала Якушева.

В ближайшие дни будут наблюдаться сбои в работе мобильных операторов в Москве. По данным сервиса Downdetector, неполадки со связью имеются у пользователей «Мегафона», Tele2, МТС и «Билайна». Также о сбоях в работе заявили в пресс-службе сервиса «Яндекс Go».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, временные ограничения в работе мобильного интернета будут наблюдаться до 10 мая включительно, пока в Москве проходят торжества в честь Дня Победы и находятся зарубежные гости.