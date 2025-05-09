По каким признакам можно определить мужчину с высоким тестостероном

Наверное, многие слышали о том, что высокий уровень тестостерона связан с повышенной сексуальностью мужчины. А по каким внешним признакам можно определить, что у мужчины повышен тестостерон?

«Настоящий самец»

Именно тестостерон способствует формированию скелета, мышечной массы, отвечает за эрекцию и фертильность (способность мужчины к зачатию).

У мужчин с высоким уровнем тестостерона обычно низкий, мужественный голос, развитая мускулатура. Тело и лицо могут отличаться повышенной волосатостью. А вот на голове волосы могут, напротив, выпадать. Именно отсюда происходит миф, что лысые мужчины – самые сексуальные.

Женщин, как правило, влечет именно к мужчинам с повышенным уровнем тестостерона, так как они выглядят «настоящими самцами». Однако большое количество тестостерона в мужском организме - это не всегда хорошо.

Этот коварный свободный тестостерон

Дело в том, что в крови мужчины может содержаться свободный тестостерон, который активно проникает в клетки. В норме количество свободного, не связанного с белками тестостерона не должно превышать 2%. Но иногда этот уровень повышен. Причин может быть множество: недостаток сна, неправильное питание, нерегулярные половые отношения, опухоли в надпочечниках или половых органах, эндокринные патологии, бесконтрольный прием некоторых препаратов. Нередко повышенный тестостерон встречается у профессиональных бодибилдеров, пытающихся нарастить мышечную массу с помощью анаболиков и стероидов.

Наличие в организме избыточного тестостерона называется гиперандрогенией. Таким мужчинам свойственны импульсивность, агрессия, повышенная возбудимость и раздражительность, перепады настроения, склонность к риску. Кроме того, они часто отличаются повышенной половой активностью и при этом склонностью к постоянной смене партнерш. В некоторых случаях гиперандрогения приводит к алкогольной и наркозависимости, к суицидальным наклонностям.

На теле могут появляться высыпания в виде гнойных угрей, могут возникать частые головные боли, бессонница. «Разбушевавшийся» тестостерон способен спровоцировать и патологии печени, сердечно-сосудистые заболевания, такие как артериальная гипертензия, тромбоз или инфаркт. У мужчины может увеличиться вес, повыситься уровень холестерина. Наконец, избыток тестостерона может привести к нарушению эректильной функции, бесплодию и раку простаты. Исследования показали, что «высокотестостеронные» мужчины раньше стареют и быстрее умирают.

Как нормализовать уровень тестостерона?

Если у мужчины появились нехарактерные прежде для него симптомы – излишняя агрессия, рост волос, неконтролируемое сексуальное желание - рекомендуется пройти обследование у эндокринолога. Если будет обнаружен избыток основного мужского гормона, то может быть назначена лекарственная терапия. В некоторых случаях (например, если причиной является опухоль) проводятся хирургические операции. Пациенту также могут дать рекомендации придерживаться более здорового режима сна, отдыха и питания, избегать физических и нервных перегрузок, регулярно жить половой жизнью с постоянной партнершей.

Чтобы снизить уровень тестостерона до нормального, рекомендуется также придерживаться соответствующей диеты: есть больше соленых блюд и продуктов с большим содержанием фитоэстрогенов – женских половых гормонов, угнетающих секрецию тестостерона. К последним относятся льняное масло, соя, красный виноград, яйца, жирное молоко, настои хмеля и клевера. А вот кушанья, содержащие крахмал и глюкозу, из рациона надо исключить. Воздержаться следует и от мяса. Полезно пить крепкий чай и кофе – кофеин разрушает свободный тестостерон. Однако питаться таким образом длительное время не стоит – может возникнуть новый гормональный перекос, что приведет к различным патологиям.

Конечно, если вы просто мужественно выглядите, это еще не повод для беспокойства. Бить тревогу следует лишь при появлении явных «аномалий» во внешности и поведении. Помните, что с гормонами не шутят!