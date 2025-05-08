Психолог рассказал, как подготовиться к работе после праздников

На отдыхе не стоит думать о работе.

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Важно также составить список дел, обязательных к выполнению.

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.

«Прежде чем уходить в отпуск или на длинные каникулы, желательно подготовить план действий, который будет актуален во время выхода из отпуска. Чтобы не было стресса, чтобы можно было спокойно распределить задачи и было понимание срочности и важности дел, которые необходимо реализовать. Возвращаясь из отпуска, имея этот список дел, наш мозг уже помнит о том, что у нас были задачи. Таким образом нам ментально проще подготовить себя к возвращению в трудовые будни. Но на время самого отпуска мы отключаемся, не думаем о работе. Когда мы вернулись домой, то надо открыть этот календарь, это будет тот самый триггер, который и будет начинать возвращать нас в ту реальность, в которой нам нужно будет начинать жить со следующего дня. То есть возвращаться в ритм и темп, который был до отпуска».

Ранее психолог объяснила, как справиться со стрессом из-за шестидневной рабочей недели.