Кому люди больше склонны сопереживать

Специалисты, изучающие эмпатию, пришли к выводу, что мы большей вероятностью сопереживаем не отдельным людям, а группе. При этом в обоих случаях проявление эмпатии кажется нам одинаково сложным и неудобным.

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Учёные определили эмпатию как понимание другого человека, его чувств и участие в чужом мире при одновременном осознании того, что это не то же самое, что ваш мир. Сопереживание может иметь свою цену, ведь ощущать боль других, как правило, болезненно.

Для проведения эксперимента эксперты набрали 296 участников. Людям нужно было выбирать между двумя колодами карт, одна из которых просила их проявлять эмпатию, а другая - оставаться объективными.

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Каждому участнику показывали два блока фотографий: в одном блоке были снимки отдельных лиц, в другом - групп. Каждый блок включал 20 различных стоковых фото, изображающих самых разных людей с нейтральными выражениями лица и простым фоном.

Оказалось, что люди чаще предпочитали избегать проявления эмпатии, когда смотрели фото отдельных людей. Сопереживали они им в среднем в 34% случаев. Когда же участники видели снимки групп, то выбирали проявление эмпатии в 53% случаев.

Вполне возможно, что групповые фото, на которых изображено несколько человек, предоставляют людям больше контекста, помогая сопереживать. Кроме того, описывать группы участникам было сложнее, чем отдельных людей.

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