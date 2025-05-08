Женская неверность: в каких случаях жены изменяют мужьям

В современном обществе закрепился стереотип: мужчины изменяют гораздо чаще, нежели женщины. До сих пор в то, что представительницы прекрасного пола могут ходить налево, не верят многие. На самом же деле и мужчины, и женщины склонны к адюльтеру в равной степени.

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Природа мужской неверности проста — расширение полового опыта. Женщинам же важен не только интимный контакт. Далеко не на последнем месте стоит эмоциональная связь с партнёром. Это косвенно подтверждают результаты исследования, которое было проведено одним из британских сайтов знакомств. Так, 57% участниц опроса заявили, что испытывают чувства к своим любовникам. Среди мужчин говорили о любви к партнёрше на стороне лишь 27% респондентов.

Кроме того, в современном мире с учётом эмоциональной составляющей, женщинам найти любовника значительно проще, нежели мужчинам. На помощь неверным дамам пришли социальные сети. В Интернете женщины ведут себя более раскованно и открыты для общения. Недостатка в кавалерах точно не будет — достаточно в качестве аватарки поставить откровенное фото.

Учитывая, что готовы изменять все — вне зависимости от пола и социального положения — было создано специальное мобильное приложение для неверных. Число аккаунтов довольно быстро перевалило за несколько десятков миллионов. Создатели сервиса как-то решили поинтересоваться у пользователей, почему они изменяют. Женщины пояснили, что разводиться с супругом пока не готовы, но и отношений с ним как таковых нет. Мужчины же подчеркнули — жизнь слишком коротка, и поэтому нужно успеть взять от неё «по полной программе».

Всё же наиболее частые причины, по которым женщины решаются не хранить верность своим вторым половинкам, это низкая самооценка, депрессивное состояние, чувство одиночества. Некоторые дамы используют измену как средство для нанесения «ответного удара»: мол, возлюбленный сходил налево, значит также поступлю и я.

Ещё одна необычная причина женской измены — дамы таким образом стараются прекратить отношения. Видимо, сказать открыто партнёру о том, что стоит расстаться, некоторые женщины не решаются, вот и идут на провокацию. Ставка делается на чувство собственности. От природы представители мужского пола не готовы делить свою женщину с кем-то ещё.