Гериатр рассказал о полезных свойствах смеха

Просмотр комедий может значительно улучшить состояние вашего организма. Чем больше мы смеемся, тем более эффективно функционирует наше сердце, крепче становятся сосуды, и продлевается жизнь. Об этом поделилась с KP.RU Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор.

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Смех и здоровье сердца

По данным исследований, люди, которые смеются чаще одного раза в неделю, имеют более низкий риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто смеется реже одного раза в месяц.

Память и смех

Однако это не единственное преимущество. Ученые выяснили, что смех также способствует лучшему запоминанию информации.

«Лимбическая система, ответственная за эмоциональные реакции, такие как смех, тесно связана с гиппокампом — частью мозга, где формируется память. Поэтому информация, окрашенная эмоциями, запоминается лучше», — пояснила Ольга Ткачева.

Дополнительные преимущества смеха

Смех также помогает укрепить иммунитет, уменьшить боль и даже может заменить легкие физические упражнения. По словам специалиста, во время смеха улучшаются дыхательные процессы и кровообращение.

Улучшение дыхания.

Улучшение кровообращения.

Повышение иммунитета.

Снижение боли.

Таким образом, смех может стать отличным дополнением к здоровому образу жизни.