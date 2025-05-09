Психолог рассказала, как музыка может стать лекарством для души и разума

Авторская колонка практикующего психолога, автора телеграм-канала «По-моему, мне пора» Юлии Егоровой

В разных языках мира существуют обозначения эмоциональных переживаний, не имеющие аналогов в русском языке. Одно из таких слов — tarab. Истинным меломанам это чувство, безусловно, знакомо. Tarab в переводе с арабского — состояние экстаза, вызванное музыкой.

Музыка… как много в этом слове!

В моей жизни она играет огромную роль. Саундтреки — одна из любимейших категорий. Каждая композиция — словно «якорь», удерживающий яркие впечатления, сокровенные воспоминания, ценные моменты жизни. Концерты с их неповторимой атмосферой коллективного воодушевления — лучшая эмоциональная разрядка и зарядка. Раньше, планируя путешествие, я в первую очередь учитывала гастрольный график любимых исполнителей и лишь затем — остальные достопримечательности. А прослушивание винила — это и вовсе отдельная эстетика: неспешность, глубина звучания… настоящий tarab.

Но чем же так важна музыка с точки зрения психологии?

Музыка позволяет выражать и проживать широкий спектр эмоций — от радости и любви до грусти, гнева и страха. Она служит катализатором, высвобождая подавленные чувства и облегчая эмоциональное бремя.

Музыка — эффективный инструмент регуляции эмоционального состояния. Спокойные мелодии помогают снять стресс и тревогу, а энергичные — поднять настроение и зарядить бодростью.

Музыка улучшает память и способность к обучению. Мелодии и ритмы помогают запоминать информацию, особенно в сочетании с текстом (например, при изучении иностранных языков).

Музыка играет важную роль в формировании идентичности и чувства принадлежности к определённой социальной группе. Музыкальные вкусы — маркер социальной идентичности и способ самовыражения.

Музыка снижает уровень стресса и тревоги, уменьшая выработку кортизола и повышая уровень эндорфинов.

Музыка отвлекает от боли и уменьшает её восприятие, являясь эффективным дополнением к лечению хронических заболеваний и реабилитации после операций.

В общем, музыка — мощный психологический инструмент, способный оказывать целительное воздействие на нашу жизнь. Слушайте музыку, любите музыку, живите музыкой, читайте о музыке! Рекомендация месяца: Аре Бреан, Гейр Ульве Скейе «Музыка и мозг».