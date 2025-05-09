Перечислены мифы о психическом здоровье

Всесторонний обзор современной психологии продемонстрировал, что большинство давних убеждений относительно психического здоровья и работы мозга нуждаются в пересмотре. Психолог Майкл В. Айзенк разбирает некоторые из этих убеждений в книге «Переосмысление психологии: поиск смысла в заблуждениях» (Rethinking Psychology: Finding Meaning in Misconceptions).

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Один из психологических мифов состоит в том, что мужчины и женщины обладают совершенно разными чертами личности. На самом же деле научные исследования дают неоднозначные результаты. Как правило, они различаются в зависимости от географии, культуры и демографии.

Ещё один распространённый миф - "Воспитание оказывает наибольшее влияние на личность". При этом обзор научной литературы показал, что генетика играет гораздо более существенную роль в формировании личности взрослого.

Доктор Айзенк развенчал и миф о том, что тренировка мозга улучшает его работу. В действительности важнейший фактор интеллекта - это генетика.

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Психолог рассмотрел и множество заблуждений относительно психических заболеваний. К примеру, многие уверены, что такие болезни почти на 100% обусловлены жизненным опытом, хотя на самом деле исследования показывают сложное взаимодействие социальных, экологических и генетических факторов.

Ещё один миф состоит в том, что антидепрессанты гораздо эффективнее психотерапии. На самом деле у пациентов с депрессией гораздо выше вероятность рецидива после приёма лекарств, так как они не решают основных проблем.

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