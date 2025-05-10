Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре

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Календарь соревнований

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
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1-й этап

Эстерсунд, Швеция

29 ноября – 7 декабря

29 ноября – эстафеты, мужчины и женщины

30 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета

2 декабря – индивидуальная гонка, женщины

3 декабря – индивидуальная гонка, мужчины

5 декабря – спринт, женщины

6 декабря – спринт, мужчины

7 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

12-14 декабря

12 декабря – спринты, мужчины и женщины

13 декабря – гонка преследования, мужчины

13 декабря – эстафета, женщины

14 декабря – эстафета, мужчины

14 декабря – гонка преследования, женщины

3-й этап

Анси, Франция

18-21 декабря

18 декабря – спринт, женщины

19 декабря – спринт, мужчины

20 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины

21 декабря – масс-старты, мужчины и женщины

4-й этап

Оберхоф, Германия

8-11 января

8 января – спринт, мужчины

9 января – спринт, женщины

10 января – гонка преследования, мужчины

10 января – эстафета, женщины

11 января – эстафета, мужчины

11 января – гонка преследования, женщины

5-й этап

Рупольдинг, Германия

14-18 января

14 января – эстафета, женщины

15 января – эстафета, мужчины

16 января – спринт, женщины

17 января – спринт, мужчины

18 января – гонки преследования, мужчины и женщины

6-й этап

Нове-Место, Чехия

22-25 января

22 января – укороченная индивидуальная гонка, мужчины

23 января – укороченная индивидуальная гонка, женщины

24 января – сингл-микст и смешанная эстафета

25 января – масс-старты, мужчины и женщины

Олимпийские игры

Антхольц, Италия

8-22 февраля

8 февраля – смешанная эстафета

10 февраля – индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля – индивидуальная гонка, женщины

13 февраля – спринт, мужчины

14 февраля – спринт, женщины

15 февраля – гонки преследования, мужчины и женщины

17 февраля – эстафета, мужчины

18 февраля – эстафета, женщины

20 февраля – масс-старт, мужчины

21 февраля – масс-старт, женщины

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

5-8 марта

5 марта – индивидуальная гонка, женщины

6 марта – индивидуальная гонка, мужчины

7 марта – масс-старт, женщины

7 марта – эстафета, мужчины

8 марта – эстафета, женщины

8 марта – масс-старт, мужчины

8-й этап

Отепя, Эстония

12-15 марта

12 марта – спринт, мужчины

13 марта – спринт, женщины

14 марта – гонки преследования, мужчины и женщины

15 марта – сингл-микст и смешанная эстафета

9-й этап

Осло (Холменколлен), Норвегия

19-22 марта

19 марта – спринт, женщины

20 марта – спринт, мужчины

21 марта – гонки преследования, мужчины и женщины

22 марта – масс-старты, мужчины и женщины

Психология