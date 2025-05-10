Психологи объяснили, как мужчины переживают развод

Публика вовсю обсуждает изменения, произошедшие с бывшим мужем Алсу. На днях Ян Абрамов появился на светском мероприятии в совершенно преображённом виде – с новой причёской и даже бородой, которую раньше не носил. Народ судачит, что обычно женщины после развода бросаются менять свою внешность – красят волосы, делают новую стрижку и т.д. Подобные изменения становятся символом начала новой жизненной главы и призваны помочь справиться со стрессом от развода, который для большинства женщин является серьёзным потрясением. Мужчины же, как считается, развод переносят значительно легче. А некоторые и вовсе воспринимают его как освобождение. Действительно ли это так? И что на самом деле испытывают мужчины после крушения семейной жизни?

Острые чувства

Не секрет, что в представлении многих женщина после развода воспринимается брошенной, а мужчина – свободным. А стало быть, расставание с женой воспринимается им куда легче.

Некоторые специалисты объясняют это тем, что у мужчин имеется опыт эмоционального отделения от матери, который происходит в возрасте 5 – 7 лет.

К тому же, если развод происходит по инициативе мужчины, то он редко идёт на это сгоряча, на волне эмоций. Решение о расставании в этом случае чаще всего хорошо взвешено и обдумано.

Кроме того, мужчины очень часто уходят не в никуда, а к новым избранницам, то есть в новую жизнь.

Однако какими бы ни были причины, по которым мужчина оказывается за бортом прежней семейной жизни, развод даётся мужчине нелегко.

Начать с того, что, как в один голос уверяют многочисленные специалисты, сильный пол чаще испытывает отрицательные эмоции и дольше их переживает.

«Мужчины более чувствительны к стрессу, потому что гормон тестостерон менее устойчив к эмоциональным нагрузкам. Мужчины переживают стресс на более глубоком уровне, и им часто нужно больше времени для восстановления. Таким образом, женщины больше подвержены стрессу, но мужчины переживают его тяжелее», – объясняет известный психолог и сексопатолог Евгений Кульгавчук.

В вопросах же отношений полов, по мнению исследователей, мужчины тоже чувствительнее женщин. Мужская психика находится в большей зависимости от гармоничности и благополучия отношений, чем женская. Как уверяют специалисты, для сильного пола очень важно качественное наполнение отношений, в то время как многим женщинам вполне достаточно самого факта наличия мужчины рядом.

В Америке участникам исследования предлагалось пройти сложный тест, показывающий степень восприимчивости неудач в личной жизни. Оказалось, что мужчины, вопреки сложившимся стереотипам, гораздо сильнее женщин переживают охлаждение и напряжённость в отношениях. Мужчины примерно в два раза глубже, чем женщины, переживают разрыв и в три раза дольше – измену.

Развод сильный пол, вопреки устоявшимся представлениям, тоже переживает очень сильно.

«Согласно социологическим исследованиям, стадии развода у мужчин происходят значительно сложнее, чем у женщин», – делится нижегородский психолог Ольга Кравчук.

50 процентов первых браков заканчиваются разводом. Примерно 80 процентов разведённых мужчин и женщин снова вступают в брак. 65% разведённых мужчин вновь женятся буквально в течение пяти лет. Большинство из них, ничуть не жалея о расставании, полагают, что первая жена была лучше. 15% мужчин через 5 – 10 лет с момента развода вновь связывают себя узами брака. 20% мужчин снова обзаводятся семьёй через 20 и более лет.

Новая жизнь

Начать с того, что дети после развода родителей остаются с мамой, а это дополнительный стресс для отца, особенно если он любит ребёнка.

Кроме того, крушение отношений само по себе большинством мужчин переносится болезненно. Даже если он и бросает семью ради новой избранницы.

«Существует иллюзия, что, уходя, человек идёт от плохого к хорошему, более яркому, светлому, – объясняет московский психолог Дмитрий Орешин. – На самом деле ему предстоит пройти через боль, и совсем не обязательно, что он придёт в более радостное место. Эта боль просто так не исчезает. Уходя, он сам проходит через страдания и всех вокруг проводит через это. Тяжёлые рубцы остаются на всю жизнь, и проблемы иногда десятилетиями тянутся как шлейф».

Ну а если решение о разводе внезапно принимает жена, даже если отношения долгое время уже дышали на ладан, для мужчины это становится ещё большим ударом. И дело даже не в уязвлённом самолюбии, а в неподготовленности к случившемуся. Мужчина теряет контроль над ситуацией, что для многих представителей сильного пола является серьёзным стрессом.

Кроме того, к переживаниям по поводу крушения отношений примешивается и чувство вины, которое в любом случае при разводе испытывает любой нормальный совестливый мужчина. Причём даже если инициатива развода принадлежала не ему, мужчина всё равно в глубине души будет считать себя виноватым.

«На мужчине издавна, ещё с патриархальных времён, лежала ответственность за семью, – объясняет психолог. – И в современном обществе, когда женщины отвоевали себе многие привилегии, раньше доступные только мужчинам, представление о том, что именно мужчина должен нести ответственность за семью, сохранилось».

И если в семье начинается разлад или она по каким-то причинам вообще распадается, мужчину накрывает чувство вины, он начинает переживать, и развод становится для него показателем собственной неполноценности. Поэтому в любом случае развод для сильного пола – серьёзное испытание.

Некоторые специалисты даже утверждают, что мужчины восстанавливаются после него в два раза медленнее, чем женщины.

Постразводная депрессия у сильного пола наступает чуть позже, но зато длится дольше.

Специалисты уверяют, что её пик приходится на полтора года после развода, и называют это синдромом семнадцатого месяца.

Одна из главных причин возникновения этого синдрома – разочарование. Расставаясь с женой, которая его не устраивала, мужчина часто рассчитывает встретить женщину своей мечты – красивую, заботливую, добрую и т.д.

«Однако на деле ему встречаются женщины всё с тем же набором недостатков. Они так же умеют обижать, бить по больному, использовать и т.д. Возникает ощущение, что поменял шило на мыло», – считает психолог Дмитрий Орешин.

Праздника, о котором мечталось, не получается. И вместе с реальным взглядом на женщин приходит депрессия.

К этому периоду обычно накапливается и психическая усталость от самостоятельной холостяцкой жизни.

Ответственность за семью, от которой бегут многие представители сильного пола, сменяется резко возросшей ответственностью за самого себя – не с кем посоветоваться, некому поддержать.

Семнадцать месяцев

Исследования синдрома семнадцатого месяца показали, что в это время большинство разведённых задумываются о возвращении в семью или о создании новой.

Порой эта депрессия становится причиной, по которой мужчина боится вновь вступать в брак.

Ну а уж если развод происходит помимо воли мужчины, то стресс усиливается в разы. Другое дело, что он не может дать ему волю. Поскольку все эмоции сильный пол под влиянием общественных стереотипов привык держать в себе.

И если женщина после расставания, например, может позволить себе выплакаться на плече подруги, пожаловаться близким, чтобы получить сочувствие и поддержку, то мужчины свои страдания стараются не показывать. Общественное мнение предписывает им держать все переживания в себе.

«Мальчикам и в самом деле с детства внушают, что испытывать сильные чувства – это не по-мужски. Причём речь идёт не только о чувствах, считающихся проявлением слабости (страхе, неуверенности), но порой и о таких чувствах, как привязанность, любовь. Они держат их в себе, и от этого переживают тяжелее. Поэтому мужчинам психологическая реабилитация после развода порой нужна даже больше», – считает психолог.

При её отсутствии некоторые пытаются заглушить душевную боль и страдания алкоголем или наркотиками, что только осложняет ситуацию.

Поэтому ни в коем случае не стоит следовать представлениям, что проявление чувств является признаком слабости. Подавление эмоций только усугубляет стресс.

«Психоэмоциональные реакции человека при разводе те же, что и при смерти близкого. Это проживание горя, которое происходит этапами (отрицание, злость, торг, депрессия и принятие) и длится до года. Важно пройти все этапы, чтобы перейти в стадию принятия», – объясняет Ольга Кравчук.

Если мужчина даёт себе возможность пройти эти стадии, не коря себя за эмоции, он сумеет начать полноценную новую жизнь. В которой прошлое будет восприниматься не как болезненная травма, а как полезный опыт.