Подальше от муравьев и чужих глаз: пять секретов секса на природе

Ах, весна — кружит голову и будоражит кровь… Это время, когда все цветет, поют птицы, а тела вспоминают, что они вовсе не созданы только для офисных стульев и диванных сериалов. Словом, природа зовет — и не только на шашлыки. Если у вас вдруг возникла мысль совместить красоту пейзажа с другими вполне конкретными прелестями жизни, то сперва прочтите этот материал. Сексолог Ольга Василенко рассказала, как заняться сексом на природе, не превратив романтику в фарс или конфуз.

Место решает все: меньше муравьев, больше уединения

Секс — это прекрасно, но не в эпицентре пикника для 40 человек с гитарой и куриными бедрышками в маринаде. Выбирайте место с умом. Лучше — подальше от людских троп, детских лагерей, пастбищ и рыболовов. Прелестная рощица? Прекрасно. Но убедитесь, что в кустах не сидит грибник с термосом. В общем, заранее проверяйте местность. Местами, где хорошо фотографировать закаты, не всегда удобно целоваться в замысловатой позе.

Подстилка — важный атрибут

Если вы романтик, воображающий страстную сцену на лужайке, то ваше тело вскоре напомнит: травинка — не простыня.

«Понадобится не просто плед, а толстый, мягкий, желательно непромокаемый коврик. Чтобы не получить сюрприз в виде сосновой шишки в самых нежных местах. Проверено: на траве лучше всего заниматься любовью в положении, максимально защищающем вас от контакта с холодной землей (сами додумаетесь, что это за поза)», — говорит эксперт.

Насекомые: не те свидетели, которых вы хотите

Комары. Муравьи. Клещи. Никто из них не приглашен. Возьмите с собой спрей от насекомых, и не стесняйтесь использовать — и да, это вовсе не секси, но что поделать. Кстати, можно использовать натуральные репелленты — эфирное масло лаванды, например. И приятно, и полезно, и мошки разбегаются. И романтично.

Одежда должна быть не только соблазнительной, но и удобной

Вот тут нужно подготовиться заранее, хотя спонтанность и импульсивность кого только не заводили в лесные дебри. Этот тот самый случай, когда многоуровневые застежки, шнуровки и комбинезоны лучше оставить дома. Вас не будет ждать закат — да и вообще не стоит откладывать то, что можно сделать прямо сейчас.

«Чем проще доступ, тем быстрее — и веселее. Оптимальный вариант: платье на пуговицах, спортивные шорты, юбка с запахом. Подойдет все, что можно задрать, закатать, приспустить или отодвинуть», — утверждает сексолог.

Романтика романтикой, но есть и здравый смысл

Никто не отменял правила приличия, законы об общественном порядке и просто обычную человеческую тактичность. Не занимайтесь сексом на виду у людей, собак и камер видеонаблюдения. И не забудьте презервативы. Это, знаете ли, не только про защиту, но и про гигиену — особенно если это самое начало романтического знакомства.