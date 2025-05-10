Микроизмена: модный термин или новый феномен

Лайк под фото коллеги в соцсетях, переписка в чатах, рассматривание фотографий — подобное может показаться пустяком. Однако для вашего романтического партнера это может расцениваться как микроизмена. Некоторые считают такое формой неверности.Хотя нарушение границ в отношениях — не новое явление, проблема «цифровой измены» стала более распространенной с ростом удаленной работы, говорит Associated Press Уильям Шредер, психотерапевт и владелец сети клиник из Остина (США).

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«Люди чаще вступают в цифровые отношения, что создает больше возможностей для этого», — пояснил Шредер.

Термин «микроизмена», популяризированный австралийским психологом Мелани Шиллинг, может означать любое поведение, не доведенное до физической или эмоциональной связи, о котором вы не можете открыто говорить с партнером.

С расширением социальных норм романтических отношений и появлением явлений вроде полиамории, лайки и комментарии к фотографиям могут казаться безобидными. Многие пары не придают этому значения, утверждает психолог Эбби Медкалф, психолог из Беркли (США), и ведущая подкаста Relationships Made Easy, но есть и те, кому это важно.

«В отношениях нет правильного и неправильного. Все сводится к предпочтениям», — добавила она.

Даже если конкретное действие не обсуждалось и строго не запрещалось, проблемы возникают, когда это отнимает энергию у ваших основных отношений, отметила психолог.

«Это измена, если вашему партнеру это не нравится, или он не знает об этом, или ему бы это не понравилось, если бы он узнал», — сказала она.

Она советует сдерживать желание проверять телефон и соцсети партнера — это говорит о недоверии в отношениях.

Шредер подчеркнул, что каждые отношения имеют границы, некоторые из которых были обсуждены, а другие подразумеваются. Сегодня эта серая зона больше, чем когда-либо. Особенно если пара познакомилась в приложении для знакомств, важно обсудить, стоит ли его удалить. Затем определить, что значит «эксклюзивность друг для друга», например, не встречаться с другими людьми, не продолжать общение через приложение или не искать другие контакты в соцсетях. Лучшее время для разговора об этом — задолго до появления проблемы.

«Изменение в поведении — если ваш партнер, например, стал более скрытным со своим телефоном или чаще проверяет соцсети, — может быть признаком проблемы. Но старайтесь не быть обвинителем. Вместо этого подчеркните, что заметили, как партнер стал более увлечен телефоном и это вызывает у вас беспокойство, так как вы не уверены, что это значит», — говорит Шредер.

Он отметил, что микроизмена происходит по многим причинам, но часто из-за желания испытать искру, эмоциональных подъем от нового знакомства. Некоторые из его пациентов, которые ведут себя скрытно, никогда не переходят грань, но, по его словам, осознание особенностей своего поведения может быть полезным. Это не обязательно означает конец отношений, а часто — повод разобраться в них и вдохнуть новую жизнь.