Ученые раскрыли секрет идеальных извинений

Британские ученые из Университета Ройял Холлоуэй в Лондоне раскрыли лингвистический секрет, усиливающий эффект извинений. Ключевым фактором оказалась не смысловая нагрузка, а длина используемых слов. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

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Команда обнаружила неожиданный паттерн: длинные слова воспринимаются как более откровенные. В то же время следует избегать сложных и необычных формулировок — они затрудняют понимание сказанного.

«Длина слова становится невербальным сигналом усилий — своеобразной "валютой искренности"», — пояснили авторы открытия.

Например, самой искренней для слушателя будет фраза «Мои действия не отражают мой истинный характер», тогда как сказать «Мои действия не показывают, кто я» прозвучит слишком просто. А вариант «Мои действия не отражают мою истинную сущность» вообще может дать обратный эффект.

По словам ведущего автора работы Шири Лев-Ари, этот механизм работает подсознательно: люди не анализируют длину слов, но мозг интерпретирует ее как показатель искренности.