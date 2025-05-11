Как вернуться к работе после майских праздников

После долгих выходных непросто втянуться в рабочий ритм и выполнять ежедневные задачи. С чего начать первый рабочий день после майских праздников и как пережить всю неделю, рассказала карьерный эксперт Ольга Бухвалова в Telegram-канале департамента труда и соцзащиты Москвы.

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По ее словам, есть простые способы восстановить продуктивность. Прежде всего нужно привести в порядок рабочее пространство. Можно, например, начать с разбора документов, очистки рабочего стола и проверки почты.

"Эти действия помогут почувствовать контроль над ситуацией", - говорит Бухвалова.

Затем нужно составить реалистичный план работы. Выделите три-четыре ключевые задачи на день, а не пытаться сделать все сразу. Остальные дела можно перенести на следующие дни.

Облегчить адаптацию помогут приятные моменты, которые можно запланировать в первый рабочий день. Например, перекус в любимом кафе, хороший кофе или короткая прогулка во время обеда.

"Избегайте информационной перегрузки - временно ограничьте соцсети и новости, которые могут отвлекать. Работайте по таймеру - 45-50 минут работы, затем 10-15 минут отдыха", - советует эксперт.

Руководителям лучше сосредоточиться на командной атмосфере: провести короткую встречу, обсудить планы, дать сотрудникам время на адаптацию.