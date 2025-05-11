Пять привычек, которые незаметно отнимают энергию

Некоторые паттерны поведения кажутся позитивными, но на деле несут лишь вред.

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Большинство наших действий мы осуществляем неосознанно, пользуясь устоявшимися поведенческими паттернами, другими словами, привычками. Мы заказываем в кафе одни и те же блюда, добираемся одним и тем же маршрутом на работу, приветствуем друзей одними и теми же словами. Мы действительно проживаем бо́льшую часть своей жизни по привычке.

Александр Синютин, кандидат социологических наук, коуч:

«Какие-то наши поведенческие паттерны облегчают нам жизнь, помогают не думать и не анализировать, а просто делать, не тратя на дополнительную осознанность лишнюю энергию. Однако некоторые наши привычки действуют пагубно, нередко принося нам ощутимый вред. Давайте поговорим именно о них».

Совершенно очевидно, что на первое место в ряд отрицательных привычек хочется поставить курение. Оно наносит реальный вред организму. Пожалуй, даже самые заядлые курильщики с этим согласятся. Некоторым людям сам процесс доставляет удовольствие и даже порой даëт облегчение в тяжëлых жизненных ситуациях. Всë это правда, однако и в этом случае ущерб организму никто не отменял.

Употребление алкоголя тоже можно отнести к категории вредных привычек. При этом, как и курение, — это из области очевидного. Значительно интереснее разобраться с тем, что из менее очевидных пристрастий забирает у людей энергию и жизненные силы. Давайте перечислим некоторые подобные привычки.

1. Привычка быть недовольным собой

Многие люди вечно недовольны собой и всë время пытаются себя изменить. Им кажется, что это позитивный посыл. Вроде бы менять себя в лучшую сторону — хорошо. Однако тут есть нюанс.

Улучшать и менять себя — процессы хоть внешне и похожие, но по сути не просто различные, а даже противоположные. Если человек вечно собой недоволен, он живëт в негодовании и с чувством неудовлетворëнности постоянно. Когда он пытается изменить себя, обычно делает это через силу. По сути заставляя себя быть не собой, а кем-то другим — более достойным, мотивированным, успешным. На практике тем самым человек каждый раз не приносит себе пользу, а причиняет вред. Назвать это позитивным процессом точно никак нельзя.

Рассмотрим два примера. Первый: человек любит вставать поздно — так он высыпается и чувствует себя хорошо, наполненно. При этом он считает, что для достижения успеха ему необходимо изменить себя и обязательно начать просыпаться рано. Такие рекомендации нередко люди берут даже из народных поговорок. Например: «Кто рано встаëт, тому бог подаëт».

Человек ставит себе будильник на шесть утра и пытается против своей природы превратиться в «жаворонка». Что мы получаем в итоге? Вместо счастливого «жаворонка» — невыспавшуюся, раздражительную, малоэффективную «сову», не удовлетворëнную собой.

Так как долго подобные экзекуции нормальный организм выдерживать не захочет, случится срыв. После него дополнительно ко всем свалившимся бедам, которые человек сам себе самоотверженно организовал, он ощутит всю глубину своей ничтожности. Это типичный пример, когда попытка изменить себя не приносит ничего, кроме вреда.

Теперь — позитивный пример. Допустим, тот же самый человек принял то, что он любит долго спать, и не стал себя осуждать, с собой бороться и себя изменять. Вместо всего этого он решил придумать, как лучше использовать такую свою особенность.

В итоге, например, устроился преподавателем в школу или в университет для «вечерников» — студентов, которые занимаются во вторую смену или вообще после работы. В этом случае от такого решения все только выиграют, включая самого человека. Приведëнный пример показывает способ улучшения жизни без какого-либо насилия над собой.

Правда в том, что бо́льшая часть людей не хочет принимать себя со всеми своими особенностями и каждый раз пытается себя переделать. Непринятие себя и тщетные, систематические попытки нанести себе «полезный» вред — одна из главных привычек, отнимающих энергию.

2. Привычка везде видеть плохое

Омар Хайям когда-то сочинил потрясающее стихотворение:

В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелëной вязь, Весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое.

Тот, второй, который увидел дождь и грязь, чаще всего замечает их не только в окне, но повсюду. Стихотворение было написано тысячу лет назад и не потеряло свою актуальность. Тех, кто везде видит лишь грязь, к сожалению, довольно много. Такой негативный подход к жизни — вторая дурная привычка, которая отнимает массу энергии.

3. Привычка спорить

Некоторые люди полагают, что говорить «суровую правду» — чуть ли не их жизненная миссия. Они спорят и доказывают свою правоту всегда и везде. Им кажется, что таким образом они улучшают этот мир, очищая его от скверны. На самом деле, напротив, обычно они лишь создают проблемы другим людям. Портят настроение и им, и себе.

Люди с «я не согласен» и «а я считаю» доставляют немало неприятных эмоций своим визави. Может быть, в их спорах и рождается какая-то истина, однако более вероятным результатом является то, что минимум два человека — участники спора — изнуряют себя словесным противостоянием, которое нередко перерастает в ссору. Также эти два человека впустую теряют колоссальное количество энергии.

4. Привычка всех критиковать

Человек, постоянно критикующий других, нередко бывает одновременно недоволен собой и замечает вокруг исключительно плохое. Если при этом он ещë и обожает спорить, мы имеем дело с тем, кто собрал все ключевые способы сливать собственную энергию и всеми силами пытается заработать себе физическую болезнь.

Социальные исследования показывают, что чаще всего люди, критикующие других, обладают всеми вышеупомянутыми негативными характеристиками.

Напротив, если человек принимает себя, видит вокруг хорошее и не испытывает удовольствия от споров, он редко критикует других, предпочитая расходовать свою энергию на что-то более позитивное. В любом случае стоит отметить, что страсть покритиковать других крайне пагубна и однозначно забирает у человека уйму энергии.

5. Привычка настаивать на своëм

Отстаивание добрых идеалов, честных подходов и справедливости — в целом очень хорошее качество. Однако у некоторых людей такое положительное начинание трансформируется в негативную форму, превращаясь в негибкость и упëртость.

Есть те, кто считает своим долгом настаивать на своëм в любой ситуации, не учитывают интересы и пожелания других и не идут никогда ни на какие компромиссы. Таким людям обычно живëтся тяжело. Большинство окружающих почему-то их недолюбливает. Упрямцы уверены в своей правоте и в том, что поступают правильно. Однако их упëртость чаще всего очень дорого обходится им самим. И расплачиваются они за это в первую очередь своей жизненной энергией.

Мы с вами рассмотрели лишь несколько привычек, отнимающих у людей внутренние силы. Конечно, существуют и другие — те, которые буквально высасывают энергию. Но если обратить внимание хотя бы на пять перечисленных пунктов и постараться отказаться от этих привычек, качество вашей жизни может улучшиться не только быстро, но и кардинально. Так что не стоит откладывать, если вы узнали себя хотя бы в одной из них. Постарайтесь как можно быстрее с ней распрощаться и живите легко и счастливо.