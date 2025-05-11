Три минуты — еще не предел: сколько в норме должен длиться половой акт

Давай сделаем это по-быстрому. Редкая женщина ответить согласием на такое предложение от партнера. Чересчур короткий половой акт не всем по нраву. Впрочем, у каждой пары свои нормы, и что неприемлемо для одних, для других может оказаться оптимальным вариантом. Ну а сколько должен длится полноценный секс по мнению специалиста? Екатерина Макарова, уролог и сексолог, в беседе с WomanHit прояснила этот пикантный вопрос.

Три минуты — более чем достаточно

«В норме нормальный половой акт должен длиться от 1 до 20 минут, то есть все, что мы считаем меньше 1 минуты, это по научным определениям является быстрым, а все, что дольше 20 минут, является слишком долгим, — говорит медик. — Но в реальной жизни все не так. Любящих партнеров может не устроить 20 минут. Им может быть интересно заниматься сексом с разнообразными подходами, и позами и техниками».

В то же время другая пара, не менее страстная и влюбленная, может захотеть устроить «мини-марафон» дикого секса и уложиться в одну минуту, и при этом быть совершенно удовлетворенными результатом.

Секс с прицелом не на оргазм

У сексуальной близости может быть несколько целей. И это не только физическая разрядка, как считают многие. Некоторые партнеры просто хотят получить удовольствие от гармоничного, близкого взаимодействия друг с другом, возможности показать партнеру свою любовь, доставить ему радость. Конечно, именно оргазм знаменует собой, что половой акт прошел успешно.

Когда не хватает и часа

«Секс — это всегда командная работа. И два опытных, хорошо знающих друг друга, партнера, смогут достигнуть нужного результата за минуту, 20 минут или час. Но для этого они должны уметь применять разные техники, знать наиболее подходящие позы, изучить эрогенные зоны партнера», — поясняет сексолог.

А в случае, если это неопытные в интимной сфере люди или они едва знакомы, соитие может длиться час и более, но взаимного удовлетворения они зачастую так и не получают.

Курс на качество

Специалисты в области сексологии давно отказались от количественных измерений и утверждения норм продолжительности полового акта.