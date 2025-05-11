Нутрициолог объяснил, как диеты влияют на ментальное здоровье

Соблюдение строгих диет часто имеет негативные последствия — набор веса, ухудшение здоровья и ментального состояния. Об этом, ссылаясь на бренд-шефа и нутрициолога justfood Марину Шитикову, пишут «Известия».

По словам эксперта, некоторые диеты вызывают у человека недоверие к себе. Он игнорирует природные сигналы собственного тела, следуя чужим рекомендациям.

«Если не отслеживать ощущения, когда пришло время есть или когда остановиться, то можно утратить понимание своих желаний и в других сферах жизни. Отстранённость от собственных чувств мешает выстроить здоровую жизнь, в которой действительно хочется существовать», — отметила нутрициолог.

Отсутствие естественного чувства голода могут привести к расстройству пищевого поведения (РПП), избавиться от которого будет непросто. Результатом диет часто может быть и нервный срыв. Это снижает самооценку человека и веру в собственные силы. Кроме того, сидя на диете, человек часто перестаёт встречаться с друзьями и изолирует себя, чтобы не «сорваться» на вредную еду.