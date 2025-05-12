Выгорание близко? Вот пять тревожных признаков

Первым тревожным сигналом является хроническая утомляемость, не исчезающая даже после отдыха или продолжительного сна.

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Неочевидные проявления могут сигнализировать о скрытом эмоциональном перенапряжении. Эксперт в области ментального здоровья, Магомед-Амин Идилов рассказал, как вовремя заметить эти тревожные признаки.

Одним из первых признаков является постоянная усталость, которая не проходит даже после полноценного отдыха. Это ощущение может возникать, даже когда предстоящие дела не кажутся сложными, отметил эксперт в интервью «Газета.ру».

«Человек прилагает сверхусилия, чтобы справиться с повседневными задачами», — подчеркнул специалист.

Раздражительность, возникающая без видимых причин, также является одним из признаков. Нетерпение к мелочам, внутреннее напряжение и внезапные вспышки гнева могут указывать на чрезмерый расход эмоциональных ресурсов.

Ухудшение памяти и проблемы с концентрацией внимания являются явными признаками общего снижения сопротивляемости организма. В такие периоды человек чаще допускает ошибки в простых задачах и забывает важные детали.

Самым незаметным признаком является ощущение эмоциональной пустоты, характеризующееся отсутствием конкретных эмоций, лишь внутренней опустошенностью и отсутствием радости и мотивации. Специалист отметил, что это состояние опасно, так как многие привыкают к нему, считая его новой «нормой».

При появлении первых признаков, как подчеркнул Магомед-Амин, необходимо скорректировать режим дня и обратиться за помощью к специалистам.