Психолог объяснил, что делать, если сны стали тусклыми

Нарушения сна, или бессонница, — очень частое и характерное для современного активного времени явление. Что делать, если ваши сны изменились и доставляют вам беспокойство, рассказал «Вечерней Москве» ведущий психиатр клиники «Аксона» Эдуард Холодов.

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Что происходит с мозгом во сне

В норме абсолютно здоровый человек ежедневно спит по 6–8 часов, встает отдохнувший, бодрый, наполненный энергией и желанием движения. Сон в норме должен быть глубокий, со сновидениями.

Когда мы видим сны, наше бессознательное перерабатывает всю полученную за день информацию, упорядочивает и систематизирует ее. При этом сознательное и бессознательное работают вместе и укрепляют психологическое здоровье человека.

Чем активнее в психологических процессах участвует подсознание, тем ярче и динамичней, зрелищней наши сны. Но если сны стали бледные, неподвижные, тусклые, застывшие, монотонные — это показатель снижения полноценной работы подсознания. Такое состояние грозит нарушениями памяти, рассеянностью, повышенной утомляемостью — все это симптомы тревожных расстройств и депрессии.

Если сны стали вас тревожить, нужно обратиться к специалисту. После правильного медикаментозного лечения и психотерапии отмечается настоящий прорыв в сновидениях — пациенты видят очень яркие, красивые, наполненные и интересные сны, а также начинают испытывать необходимые для восстановления эмоции и получать удовлетворение от сна.

Бессонница как симптом

Диссомния, то есть бессонница, обычно протекает по-разному и может быть симптомом психического расстройства. К примеру, классическая бессонница, когда человек долго и мучительно не может уснуть и половину ночи не в состоянии успокоиться, может свидетельствовать о наличии тревожно-депрессивного расстройства.

Другой случай, когда пациент засыпает быстро, глубоко, но при этом, проспав всего несколько часов, просыпается очень рано, в 4–5 часов утра, и далее не может уснуть, испытывая усталость, безрадостное настроение, печаль и тоску, может быть симптомом депрессии.

Нередко бывают случаи, когда человек не осознает наличие расстройств сна. Например, когда пациент спит всю ночь, но жалуется, что так и не сомкнул глаз и вымотался, испытывает усталость и подавленность, — это явный признак того, что надо обратиться к психотерапевту либо психиатру для назначения терапии, так как это симптомы депрессии.

Если бессонница длится более трех недель или сопровождается выраженной дневной сонливостью, ухудшением памяти, неприятными снами, переменами настроения, необходимо обратиться к специалисту (психотерапевту, психологу) для диагностики и подбора лечения.

Иногда случается и наоборот — человек засыпает и не может самостоятельно проснуться. Это произошло со школьницей из Подмосковья, которая проспала несколько дней. Родители не смогли разбудить ребенка, поэтому девочку госпитализировали. Врачи предположили, что у пациентки гиперсомния, которая стала проявлением другой патологии. Что такое гиперсомния и отличается ли она от летаргического сна, «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога, гериатра, нейрофизиолога Валерия Новоселова.