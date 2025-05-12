Мужчины и женщины рассказали о самых ужасных секс-свиданиях

Пользователи сети рассказали о секс-свиданиях, заставивших их сожалеть о встрече. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка рассказала, как ей стало плохо на легкомоторном самолете парня, не поверившего, что ее часто укачивает.

«Он решил сделать мертвую петлю и что-то вроде бочки, и мне пришлось блевать из окна, потому что у него не было пакетов. Рвоты было поразительно много, она была везде», —Embarrassed_Mud_5650, пользовательница Reddit.

Другой парень рассказал, что девушка озадачила его странной просьбой, и выполнение ее желания окончилось катастрофой.

«Девчонка, с которой я переспал час назад, умоляла подержать мой член, пока я справляю нужду на улице во время вечеринки. Я знал, что это плохая идея, но был немного пьян. Конечно, я в итоге я оказался с головы до ног в моче. Пришлось пойти домой», —Night-Gardener, пользователь Reddit.

Еще один мужчина занялся сексом с женщиной, которая ему нравилось, во время похода, и столкнулся с неожиданными для себя последствиями.

«Наутро она ушла, а приятели подвезли меня домой на своем грузовике. Они все время смеялись, и я подумал, что не помню какую-то свою пьяную выходку. Дома я пошел в ванную, чтобы принять душ, и увидел свое лицо. Я сделал той женщине куннилингус и, по-видимому, у нее были месячные», — drumbell101, пользователь Reddit.

Ранее любители порно рассказали, какую неожиданную пользу принес им просмотр фильмов для взрослых. Один из комментаторов признался, что однажды воспользовался инструкциями из порнофильма по ремонту.