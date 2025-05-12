Сомнолог рассказала, как секс может улучшить сон

Интимная близость должна быть неинтенсивной, чтобы не вызывать чрезмерного повышения пульса.

Советами в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Царёва.

«У сомнологов есть такое понимание, что в кровати без сна находиться больше 15 минут не рекомендуется. Это ведёт к бессоннице. Поэтому, если секс укладывается в эти 15 минут, то это правило не нарушается. Тем более после секса с любимыми выделяются очень важные гормоны, которые расслабляют, снимают стресс и помогают засыпанию. Если вас секс расслабляет, то это можно рекомендовать. Главное, чтобы секс был не очень интенсивный, чтобы пульс не очень сильно поднимался».

Сомнолог добавила, что сон на близком расстоянии вреден.

«В кровати на каждого человека желательно иметь 70 сантиметров личного пространства. Тогда сон будет страдать меньше. И очень важно иметь отдельное одеяло, иногда это спасает намного больше, чем дополнительное место».

Ранее сексолог Филипп Жевлаков объяснил причину плохого самочувствия после оргазма. Такое происходит, если «физические проявления отличаются от психологических».