У россиян изменился взгляд на роль женщины в семье

Взгляд россиян на роль женщины в семье меняется, свидетельствую данные ВЦИОМ. В обществе сохраняется характерная для современности ориентация женщин на самореализацию в профессии. Кроме того, россиянам нравится гибкая и сбалансированная модель материнства и работы.

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Для каждого второго россиянина кажется оптимальным сценарий, по которому женщина после рождения ребенка оставляет работу, но потом возвращается к труду, когда малышу исполняется три года. Таким образом сказалось внимание в последние годы к теме важности контактов малыша с матерью.

"Крайние" модели поведения - от "работать сразу после рождения" до "уходить из профессии надолго или навсегда" - теряют свою популярность.

Люди ищут баланс между материнством и занятостью, без потери того и другого, отмечает социолог Татьяна Смак.