Психолог предупредила гиперответственных людей

Не исключено, что на таких сотрудниках будут «ездить» без доплат.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Иллюзия, с которой мы все живём — это иллюзия справедливости. Выглядит она примерно так: «Если я буду очень хорошо и много работать, то я буду хорошо оплачиваемым сотрудником, которого все будут ценить». В реальности это выглядит по-другому. Если ты хорошо и много работаешь, то на тебе все ездят. Обычно тебе не доплачивают. Руководитель воспринимает это за норму. Если ты вдруг начинаешь работать как остальные, то к тебе уже начинаются вопросики».

Ранее психолог Татьяна Потёмкина сообщила, что зумеры «изощрённы» в стремлении отстаивать права. Рождённые после 1997 года чувствуют себя увереннее остальных. Представителям других поколений можно было бы у них «поучиться».