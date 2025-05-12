Эксперт ответил, кто виноват в нежелательной беременности

Мужчине и женщине следует думать о последствиях, если «в объятия кидает страсть».

Нецелесообразно перекладывать ответственность друг на друга, даже надёжные средства контрацепции «могут подвести».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредила специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева.

«В нежелательной беременности «виноваты» оба. Нежелательная беременность может произойти по ряду причин, начиная от того, что просто не было при себе никакого средства контрацепции, либо потому, что хорошее надёжное средство контрацепции по каким-то причинам подвело. Кто в этом виноват? Никто в этом не виноват. Но мне думается, что работу эту нужно начинать с молодёжного возраста, с подросткового возраста. И речь должна идти о том, что, если у вас нет планов родить совместного ребёнка, но вас друг к другу в объятия кидает страсть, необходимо подумать о последствиях. Не запретительные, не угрозы, не негативная информация, а информация, заставляющая людей думать. Мне кажется, что только таким образом нам удастся ситуацию перебороть».

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