Что такое эмоциональная лабильность и как от нее избавиться

Разбираемся в теме вместе с психологом.

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Майя Поддубная, клинический психолог, преподаватель «Психодемии»:

«Эмоциональная лабильность — это состояние, при котором человек проявляет избыточную чувствительность к внешним и внутренним изменениям. Оно характеризуется яркими реакциями, возникающими без явной причины или в ответ на незначительные события. Такие эмоции могут быть как положительными, так и отрицательными. Часто они сопровождаются перепадами настроения, которые трудно контролировать».

Проблема развития эмоциональной лабильности становится всё более актуальной в современном обществе, где стрессовые ситуации и высокая нагрузка на психику — неотъемлемая часть повседневной жизни. Почему же важно разобраться в этой теме? Дело в том, что эмоциональная лабильность влияет на качество жизни человека, его способность взаимодействовать с окружающими и справляться с трудностями.

Как распознать эмоциональную лабильность?

Один из главных симптомов — резкие перепады настроения. Человек может быстро переключаться от радости к раздражению или от восторга к унынию. Например, незначительная критика или отказ способны вызвать приступ ярости, а неожиданный комплимент — чрезмерную радость.

При эмоциональной лабильности человек сильно переживает по поводу мелких неприятностей, что приводит к нервозности, слезам, агрессии. Могут возникать приступы ярости, особенно если он чувствует себя оскорблённым или недооценённым.

Ситуации, которые вызывают эмоциональную лабильность, часто бывают малозначительными с точки зрения окружающих, но для человека с таким состоянием они оказываются крайне болезненными. Например, отказ от приглашения на мероприятие, несогласие в обсуждении, упущенная возможность или даже переполненный общественный транспорт. Всё это может привести к внезапным и непропорциональным эмоциям.

Эмоциональная лабильность проявляется по-разному в зависимости от возраста, жизненного опыта и условий жизни. У детей и подростков она чаще связана с физиологическими и гормональными изменениями. Последние испытывают сильные эмоциональные колебания из-за переходного возраста и поиска своей идентичности. Разумеется, и по причине изменения уровня гормонов.

В некоторых случаях эмоциональная лабильность у подростков может быть связана с проблемами в семье, неуверенностью в себе и стрессом.

У взрослых она нередко является следствием стресса, профессиональных перегрузок или личных проблем и носит временный характер. Это состояние может также возникать на фоне длительного психоэмоционального напряжения, конфликтов, перегрузок на работе или в семье.

У пожилых людей эмоциональная лабильность может быть связана с возрастными изменениями в мозге. Такими как ухудшение циркуляции крови, нейродегенеративные болезни, атеросклероз сосудов головного мозга. Пожилые люди сталкиваются с потерей близких, ухудшением здоровья и снижением социальной активности, что также способствует нестабильности эмоционального состояния.

Причины эмоциональный лабильности

Эмоциональная лабильность может иметь различные причины. Их можно разделить на три основные группы.

1. Генетические и биологические факторы

Склонность к повышенной эмоциональной чувствительности может передаваться по наследству. У людей с близкими родственниками с пограничным расстройством личности, а также с такими заболеваниями, как биполярное аффективное расстройство или сосудистые заболевания головного мозга, более высокие шансы на развитие эмоциональной лабильности. Это также может быть связано с особенностями процессов возбуждения и торможения в головном мозге.

2. Психологические аспекты

Эмоциональная лабильность может быть результатом психологических травм. Например, пережитые стрессовые события, такие как утрата близких, развод или длительная депрессия, могут повлиять на способность человека контролировать свои эмоции. Люди, пережившие травму, связанную с насилием, особенно в детском возрасте, могут иметь патологическое свойство психики, что повышает их уязвимость к лабильности.

3. Социальные и культурные влияния

Неопределённость, информационная перегрузка и хронический стресс часто становятся провокаторами эмоциональной лабильности. Например, в периоды экономических кризисов или при нестабильных условиях жизни многие люди становятся подвержены перепадам настроения.

Диагностика эмоциональной лабильности

Для диагностики в первую очередь используется интервью с пациентом, сбор анамнеза. Психотерапевт проводит беседу с человеком. Изучает его поведение в разных ситуациях и оценивает, как часто происходят перепады настроения и насколько они влияют на качество жизни.

Для уточнения могут использоваться тесты. Например, шкала депрессии или анкеты для оценки уровня тревожности. Это позволяет выявить уровень эмоциональной нестабильности, а также связь озвученных симптомов с возможными психическими расстройствами.

Важно также учитывать параметры физического здоровья человека. Провести сравнительный анализ с другими состояниями. Например, с сосудистыми заболеваниями головного мозга, заболеваниями щитовидной железы, которые могут проявляться схожими симптомами. Это поможет избежать неправильной диагностики и назначить более точное лечение.

Подходы к лечению и коррекции

Эмоциональная лабильность требует комплексного подхода. В зависимости от причин и степени тяжести состояния могут использоваться различные методы.

Психотерапия является одним из наиболее эффективных методов лечения эмоциональной лабильности. Терапевт помогает пациенту осознать причины своего состояния, научиться управлять чувствами и легче преодолевать жизненные трудности.

Важно развивать уровень осознанности. Это помогает своевременно замечать ситуации, провоцирующие эмоциональные вспышки, лучше понимать мотивы как собственного поведения, так и поведения других людей. Со временем это снижает количество триггерных ситуаций, запускающих избыточную эмоциональную реактивность.

В некоторых случаях, например, при тяжёлом неврозе, биполярном аффективном расстройстве, пограничном расстройстве личности или других психических расстройствах, может потребоваться медикаментозное лечение. Его назначает врач-психиатр. Оно может включать антидепрессанты, нейролептики, препараты для снижения напряжения и улучшения мозговой деятельности. Не рекомендуется прибегать к самолечению препаратами. Это может ухудшить состояние.

Как может выглядеть результат успешной коррекции эмоциональной лабильности? Рассмотрим два примера.

Пример успешной коррекции №1:

мужчина, бизнесмен/руководитель;

38 лет;

срывается на подчинённых, выходит из себя на совещаниях, дома кричит на жену и детей.

В ходе диагностики выявляются хронический стресс, нарушение режима сна, тревожность в связи с обстановкой в мире.

В процессе психотерапии мужчина обнаруживает, что перестал закрывать базовые потребности в сне, питании. Отсутствуют хобби, досуг, спорт. Жизнь выстроена вокруг работы. Понимает, что сильно тревожится за финансовое благополучие семьи и ощущает повышенную ответственность.

Результат психотерапии: понимание триггеров, которые показывают уязвимость мужчины на работе и в семье, позволяет вовремя замечать их и лучше себя контролировать в такие моменты. Осознание собственных ограничений помогает перестать предъявлять к себе завышенные требования.

Нормализация режима сна даёт энергию и снижает уровень стресса. Применение техник совладания с эмоциями помогает реже и менее интенсивно выходить из себя, благодаря чему обстановка в коллективе и дома выравнивается.

Пример успешной коррекции №2:

женщина, 27 лет;

замужем, есть маленький ребёнок.

В ходе диагностики выявляются желание соответствовать некому идеалу жены и матери, стремление к самореализации, многочисленные претензии к мужу, раздражение на ребёнка. Женщина уверена, что семья мешает ей построить карьеру. При сборе анамнеза выясняется, что её мать страдает пограничным расстройством личности, а сама она в детстве подвергалась физическому и эмоциональному насилию.

Рекомендуется консультация врача-психиатра.

В процессе психотерапии женщина учится разделять чужие и собственные эмоции, более конструктивно оценивать внешние воздействия и ограничения. Тренирует навыки саморегуляции. Проработка детских травм со специалистом облегчает её состояние и улучшает восприятие себя, помогает присвоить себе право на самореализацию.

Результат лечения: комбинация психотерапии и медикаментозной поддержки помогает стабилизировать эмоциональное состояние. Женщина осознаёт причины внутреннего конфликта. Теперь она реже срывается на ребёнка, меньше испытывает чувство вины. Это освобождает пространство для саморазвития. Повышается самооценка и улучшается отношение к себе.

Как помочь себе самостоятельно

В первую очередь важно проанализировать свой образ жизни: сон, питание и двигательную активность. Это беспроигрышная стратегия, так как она может помочь как сама по себе, так и в качестве дополнения к лечению у психотерапевта.

Методы самопомощи также могут включать медитацию, йогу, прогулки, дыхательные упражнения и практики регулирования эмоций. Например, важно развивать алгоритм действий во время приступа ярости, чтобы не навредить себе и окружающим, не испортить отношения.

Если вы замечаете признаки эмоциональной лабильности у себя или близких, важно не откладывать обращение к специалисту. Своевременная диагностика и лечение могут значительно снизить влияние этого состояния на жизнь и предотвратить более серьёзные психоэмоциональные проблемы.

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