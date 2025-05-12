С какими проблемами сталкиваются миллениалы, зумеры и бумеры

Психологические трудности зависят от времени, в котором выросло поколение. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

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Миллениалы (1981–1996 годы рождения) чаще всего страдают от стресса, вызванного нестабильностью на работе и финансовыми обязательствами. Ипотека, кредиты и высокие ожидания на фоне стремительной конкуренции приводят к выгоранию. Также они сталкиваются с трудностями в личных отношениях и чувством изоляции.

Поколение Z (1997–2012 годы) подвержено кризисам самоидентичности и тревожности. Большую роль играет давление социальных сетей и тревога из-за будущего: изменения климата, экономические кризисы и нестабильность в мире вызывают страхи.

У бумеров (1946–1964 годы) преобладают проблемы, связанные со здоровьем, одиночеством и цифровым отставанием. Потеря близких, удаленность от семьи и сложность в освоении технологий нередко усиливают чувство беспомощности.

Крашкина отмечает, что миллениалы активнее других ищут помощь у специалистов, зумеры становятся все более открытыми к теме ментального здоровья, а бумеры обращаются реже, но их число растет. Причины различий кроются в социальных установках, культурных нормах и степени открытости к переменам.

Объединят всех, что, несмотря на разные проблемы, интерес к психическому здоровью растет среди всех возрастов, особенно в условиях высокой информационной и эмоциональной нагрузки, подытожила Крашкина РИАМО.

Ранее медвузовских выпускников предложили обязать работать три года в госучреждениях. Также невролог Мартынов рассказал, кто подвержен риску развития деменции.