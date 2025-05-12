Женщины рассказали, какие мужчины привлекают их больше всего

Аналитики сайта знакомств Illicit Encounters назвали самые привлекательные для женщин черты внешности мужчин.

© Lenta.ru

Результаты исследования, в котором приняли участие две тысячи респонденток, публикует Daily Mail.

Самыми желанными для участниц опроса оказались лысые мужчины — они обошли темноволосых и кудрявых мужчин, а также блондинов. При этом самой привлекательной деталью внешнего вида женщины назвали мускулистое телосложение.

Кроме того, в топе оказались острые скулы, зеленые глаза, растительность на груди, татуировки и пирсинг.

В апреле была также названа знаменитая женщина с самыми идеальными губами.