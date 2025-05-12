Откуда берутся сексуальные фантазии и нужно ли их воплощать в реальность

Даже в рутинных сферах жизни можно и нужно проявлять фантазию. Будь то офисная работа, уборка дома или занятия спортом. Что уж говорить о самой сокровенной стороне нашего бытия, интимной и личной. В постели однообразие и скука порой становятся главными врагами качественного запоминающегося, эмоционального секса.

Врач-сексолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit рассказала, почему важно обсуждать свои идеи и пожелания с партнером. А заодно объяснила, откуда берутся порой самые оригинальные фантазии в голове у, казалось бы, вполне довольных интимной жизнью людей.

Не застрахован никто

«Сексуальная фантазия — это как сновидение. Часто приходит, непонятно откуда и почему, и содержание ее для самого автора является загадкой. Давайте разберем эту параллель со сном. Во сне, когда отключается сознание и мозг наш „живет своей жизнью“, обрывки мыслей и воспоминаний перемешиваются и выстраиваются в удивительные истории, которые порой озадачивают или изумляют нас», — говорит эксперт.

Сам момент осознания таких фантазий считается проявлением их из «темного мира» закоулков нашего внутреннего «я». Врач считает возникновение идей с сексуальным подтекстом — нормальной и естественной реакцией нашего мозга. Чем выше уровень половых гормонов, тем ярче и красочнее будут и фантазии. Стыдиться их не стоит точно, как и скрывать. Особенно, если рядом есть понимающий и любящий партнер.

Воплощаем или глушим на корню

Сексолог советует в любом случае обсудить, озвучить волнующие вас желания с любимым человеком.

«Вы имеете полное право не исповедоваться в них и не отчитываться за их содержание. Всем же хочется крепкую романтическую связь, качественную интимную жизнь и богатые позитивными переживаниями отношения? Значит, фантазии лучше не подавлять», — подчеркивает Екатерина Макарова.

Партнер едва ли оттолкнет вас после откровенных признаний. Мало того, они ему даже польстят. Ну кому не будет приятно получить очередное доказательство влечения и собственной ценности в глазах спутницы?

«Ему очень важно знать, что раз вы доверили фантазии ему, и он — их главный герой, значит, вы его „действительно хотите“, а не просто отдаетесь в режиме супружеского долга. Это очень важный посыл, не пренебрегайте им», — напоминает медик.

Как «прогнать» плохие фантазии

Если же фантазия кажется выходящей за рамки «нормальности», можно попробовать ее «инактивировать».

«Чтобы размагнитить ее влияние, можно во время интимности вызывать у себя эту фантазию, проходя до конца все этапы сюжета. Не случайным образом касаться всей фантазийной истории, а развивать сюжет полностью со всеми подробностями, как бы смакуя его. Первый раз вы будете реагировать бурно и возмущенно. Еще бы, ведь для вашего мозга, в сущности, все равно, вы проиграли эту историю в жизни или только в воображении. Он засчитает, что получил желаемое и выдаст вам в ответ чувство глубочайшего удовлетворения», — советует сексолог.

Постепенно фантазия потеряет власть над вашим разумом и исчезнет из памяти.

Оптимальный вариант для «скромниц»

Если желания проявляются все чаще и не дают покоя, а воплотить их в реальности духу не хватает, реализуйте их мысленно.