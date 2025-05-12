Пять бытовых привычек, которые высасывают из нас энергию

Современная жизнь насыщена делами, встречами, обязанностями и бесконечным потоком информации. Порой кажется, что усталость — это просто часть нашего ритма, но на самом деле часто в этом виноваты наши бытовые привычки. Мы даже не замечаем, как они крадут силы и лишают нас бодрости. Психолог Радмила Бакирова объяснила, что именно нас истощает — и как изменить это.

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Хаос и беспорядок: дом как энергетическая черная дыра

Беспорядок в доме действует на мозг как визуальный шум. Даже если кажется, что вы его не замечаете, подсознание все равно реагирует на хаос. Куча вещей на столе, разбросанные книги, накопившаяся одежда — все это создает ощущение незавершенности и требует внимания.

Разделите уборку на зоны и выделите 15 минут каждый день на поддержание порядка, организуйте пространство: используйте коробки и контейнеры для хранения мелочей. И откажитесь от лишнего: чем меньше вещей, тем легче поддерживать чистоту.

Бесконечные дела без пауз: марафон, который изматывает

Бесконечный список дел превращает жизнь в гонку на выживание. Постоянная занятость лишает нас ощущения завершенности, потому что мы никогда не ощущаем, что достаточно сделали. Это приводит к хронической усталости и тревожности.

«Составляйте реальный список задач на день, не перегружая его, не требуйте от себя невозможного. Добавляйте в план паузы и время для себя. Завершайте каждое дело короткой благодарностью себе за выполненное — это помогает мозгу фиксировать успехи. Вообще, хорошо практиковать правило трех дел: выделяйте три главные задачи на день. Выполнили их — считайте день успешным», — предлагает эксперт.

Постоянное потребление информации: мозг на грани перегрузки

Новости, социальные сети, бесконечные мессенджеры — кажется, что мы просто проверяем ленту в соцсети, но на самом деле погружаемся в информационное болото. Это не дает мозгу отдыхать и создает ощущение постоянного напряжения.

«Установите лимит на просмотр новостей и соцсетей, например, утром и вечером. Включите режим „Не беспокоить“ в течение рабочего дня. Осознанно отказывайтесь от бесцельного скроллинга — замените его прогулкой или чтением книги. Попробуйте цифровой детокс — один день в неделю без гаджетов. Это помогает перезагрузить мозг и улучшает концентрацию», — утверждает психолог.

Еда на бегу: перекусы как враг энергии

Когда мы едим на бегу, организм не успевает настроиться на процесс пищеварения. Это приводит к дискомфорту, тяжести и снижению уровня энергии. Кроме того, быстрые углеводы и кофе наспех дают лишь кратковременный подъем, за которым неизбежно следует спад.

Старайтесь выделять время на спокойный прием пищи — хотя бы 15 минут. Ешьте за столом, а не у экрана или на ходу. Выбирайте продукты с медленными углеводами и белками, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Пренебрежение сном: когда мозг не успевает восстановиться

Сон — главный регулятор энергии в организме. Недостаток сна влияет на концентрацию, ухудшает память и вызывает раздражительность. Если сон прерывистый или слишком короткий, тело не успевает восстанавливаться.

Выработайте режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Перед сном откажитесь от гаджетов: голубой свет экрана снижает выработку мелатонина. Проветривайте спальню и создайте уютную обстановку — мягкий свет и теплый плед помогают расслабиться.