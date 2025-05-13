Раскрыт способ предложить секс втроем и не разрушить отношения

Раскрыт способ предложить секс втроем без негативных последствий для отношений
Сексолог Таина Марис Коста уверена, что секс втроем можно аккуратно предложить без негативных последствий для отношений. Способ, как правильно это сделать, она раскрыла в беседе с изданием Metropoles.
«Важно иметь прочные отношения, в которых можно свободно рассказывать о своих самых сокровенных желаниях. В противном случае могут возникнуть разногласия, либо подобный разговор завершится расставанием, так как партнер подумает, что вы больше не испытываете к нему чувств», ─ пояснила Коста.
По словам специалистки, во время разговора о сексе втроем необходимо поинтересоваться у партнера, не подорвет ли такой эксперимент его доверие. Также нужно удостовериться, что фантазии у мужчины и женщины совпадают. Негативных последствий для отношений можно избежать, если получить от партнера четкое согласие на реализацию этой сексуальной практики, которое обычно дается во время честного и открытого разговора, заключила сексолог.
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