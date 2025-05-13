Раскрыт способ предложить секс втроем и не разрушить отношения

Сексолог Таина Марис Коста уверена, что секс втроем можно аккуратно предложить без негативных последствий для отношений. Способ, как правильно это сделать, она раскрыла в беседе с изданием Metropoles.

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«Важно иметь прочные отношения, в которых можно свободно рассказывать о своих самых сокровенных желаниях. В противном случае могут возникнуть разногласия, либо подобный разговор завершится расставанием, так как партнер подумает, что вы больше не испытываете к нему чувств», ─ пояснила Коста.

По словам специалистки, во время разговора о сексе втроем необходимо поинтересоваться у партнера, не подорвет ли такой эксперимент его доверие. Также нужно удостовериться, что фантазии у мужчины и женщины совпадают. Негативных последствий для отношений можно избежать, если получить от партнера четкое согласие на реализацию этой сексуальной практики, которое обычно дается во время честного и открытого разговора, заключила сексолог.

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