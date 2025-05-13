Мужчина объяснил, почему не любит оральный секс

Секс-колумнистка Альмара Абгарян призналась, что однажды предложила партнеру оральный секс и очень удивилась его ответу. Необычным опытом она поделилась в колонке для издания Metro.

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По словам Альмары, она готовилась к первому оральному сексу с новым партнером, когда он заявил, что не очень его любит.

«Мне никогда не нравилось смотреть на чью-то голову, качающуюся вверх-вниз», — заявил он.

В отношениях с этим мужчиной колумнистка состоит уже два года, но делала ему минет всего около дюжины раз.

В итоге она приняла особенности своего избранника.

«После того первого разговора об оральном сексе я все равно из кожи вон вылезла и довела его до оргазма таким образом. После этого Алекс мне мягко объяснил, что его нежелание связано не с моими навыками, а с тем, что ему действительно не нравится. И так же, как я предпочитаю позу догги-стайл позе наездницы, он предпочитает секс с проникновением оральному сексу», — вспомнила колумнистка.

Задумавшись над собственным удивлением, женщина пришла к выводу, что и сама не получала сексуального удовлетворения от минета.

«Мне просто нравилось доставлять удовольствие человеку, с которым я занималась сексом, — какую бы форму это ни принимало», — заключила она.

Ранее Абгарян призналась, что иногда для нее быстрый секс может быть лучше, чем долгий. Однако так было не всегда — колумнистка вспоминает, что в юности соревновалась с подругами в продолжительности секса.