Женщины перечислили, что выдает хороших любовников

Женщины перечислили неочевидные признаки, выдающие хороших любовников. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие пользовательницы согласились, что интересная беседа, не касающаяся секса, выдает в мужчине внимательного любовника.

«Если он добр ко мне и хорош в поддержании беседы. Слишком много парней так много говорят о себе да о себе, что когда парень в состоянии вести со мной приличную беседу, все обычно отлично и в постели», —question_girl617, пользовательница Reddit.

Другие полагают, что хорошего любовника отличает щедрость.

«Он щедр к людям и думает о других прежде, чем о себе. Речь не обязательно о деньгах, но о мелочах — например, делится ли он с вами едой? Замечает ли, когда вам холодно? Насколько чутко относится к потребностям других людей?», — AppropriateLeg6419, пользовательница Reddit.

Еще одна женщина считает, что хорошие любовники следят за состоянием своих рук.

«Я всегда знаю, что меня ждет секс, когда мой муж стрижет ногти. Конечно, спонтанный секс случается. Но если он готовится, то всегда стрижет ногти. Важна предусмотрительность — он хочет убедиться, что мне максимально комфортно, и готов предпринять для этого лишние шаги», — lzharsh, пользовательница Reddit.

Ранее пользователи сети рассказали о секс-свиданиях, заставивших их сожалеть о встрече. Одна девушка рассказала, как ей стало плохо на легкомоторном самолете парня, не поверившего, что ее часто укачивает.