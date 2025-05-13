Эксперт ответил, кого нужно «убрать» из коллектива

Психолог посоветовала «убирать» сплетников из трудового коллектива
Такие люди не смогут поддерживать благоприятную рабочую атмосферу.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.
«Если человек патологический сплетник, я думаю, такого человека стоит убирать из коллектива, потому что ничего хорошего не будет. Очень удобно дружить против кого-то, сплетничая. Это не приводит к адекватному формированию коллектива и вообще рабочей атмосферы».
Ранее депутат Татьяна Буцкая назвала тридцатилетних мужчин без семьи «худшими сотрудниками».