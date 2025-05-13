Психолог ответил, с какими проблемами чаще всего сталкиваются бизнесмены

Российские предприниматели все чаще сталкиваются с серьезной проблемой — эмоциональным выгоранием. О данном феномене в беседе с изданием «Вести Подмосковья» подробно рассказала бизнес-психолог и коуч Мария Пронина. Она провела собственное исследование, в ходе которого был опрошен 61 предприниматель.

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По результатам исследования выяснилось, что около трети респондентов демонстрируют признаки психологического истощения и потерю ощущения собственного «я», мотивации и интереса к жизни. Четверть участников опроса показали высокий уровень обесценивания достигнутых успехов. Несмотря на то, что не все предприниматели находятся на грани нервного срыва, общая картина свидетельствует вызывает беспокойство и вряд ли разрешится сама собой.

Пронина выделяет важную взаимосвязь между симптомами эмоционального выгорания и когнитивными искажениями при восприятии реальности. Наиболее типичными когнитивными искажениями у предпринимателей являются: фундаментальная ошибка атрибуции, при которой предпринимателям кажется, что все достижения зависят исключительно от них самих, и персонализация – ощущения того, что человек является центром мира, и все события зависят от него.

Мария Пронина подчеркивает необходимость борьбы с эмоциональным выгоранием среди представителей бизнеса. Она рекомендует внедрение методов когнитивной реструктуризации (отслеживания и контроля негативных мыслей), развития осознанности и внедрения практик mindfulness, а также проведение тренингов по адаптивному поведению и управление стрессом.