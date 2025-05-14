Ученые выяснили, кто нам кажется более привлекательным

Темные личностные черты не ограничиваются безразличием, эгоцентричностью или склонностью к манипуляциям — их обладатели часто кажутся заслуживающими доверия. Новое исследование в журнале Personality and Individual Differences подтвердило, что внешность может незаметно отключать наши защитные механизмы.

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Его авторы изучили, как люди оценивают надежность незнакомцев, основываясь исключительно на их внешности. Оказалось, что люди с высоким уровнем так называемой «темной триады» — нарциссизмом, психопатией и макиавеллизмом — последовательно оцениваются как более заслуживающие доверия.

Почему? Ответ кроется во внешности. Люди с выраженными чертами темной триады чаще воспринимаются как более привлекательные — и это восприятие сильно влияет на уровень доверия к ним.

В четырех экспериментах с участием почти 600 добровольцев их просили оценить лица незнакомцев по фотографиям и в смоделированных играх на доверие. Раз за разом те, у кого были высокие показатели темной триады, воспринимались как более надежные — только на основе их изображения.

Психопатия, для которой характерны отсутствие эмпатии и импульсивность, казалось бы, должна отталкивать. Но на практике такие люди могут быть очень обаятельными и социально стратегичными.

Аналогично, нарциссы часто демонстрируют уверенность, харизму и ухоженную внешность, а макиавеллисты умеют считывать социальные сигналы и манипулировать восприятием. Исследование показало, что эти черты могут влиять на их мимику и внешность таким образом, что повышают их привлекательность, особенно в кратковременном общении.

«В краткосрочных взаимодействиях люди с высокими показателями темной триады чаще вызывают доверие — отчасти потому, что их лица кажутся более привлекательными», — пояснил профессор психологии У Ци из Хунаньского педагогического университета.

Примечательно, что их лица продолжали казаться более заслуживающими доверия даже при учете других факторов, таких как доминантность, экстраверсия и привлекательность. Это говорит о том, что черты лица сами по себе влияют на восприятие надежности.

«Мы запрограммированы ассоциировать привлекательность с надежностью — это когнитивное искажение, известное как "эффект ореола". Это становится опасным при взаимодействии с личностями из «темной триады», которые знают об этом эффекте и используют его. Такие люди умеют выглядеть утонченными, уверенными и даже обаятельными. Они освоили искусство самопрезентации: могут казаться идеальными коллегами или харизматичными лидерами, но на самом деле просто накапливают власть и манипулируют восприятием», — предупредил профессор психологии Джейсон Уокер из Университета Адлера в Чикаго, изучающий темную триаду.

Эти выводы могут объяснить и реальные социальные тенденции — например, почему люди с темными чертами часто быстро продвигаются в лидерских ролях или завоевывают влияние, по крайней мере, на первых порах.

Как защититься от манипуляций?