Психолог объяснил, почему россияне стали чаще отказываться от секса

Россияне стали все чаще отказываться от секса, о чем свидетельствует спад продаж контрацептивов. За первый квартал текущего года они упали на 12 процентов. Многие специалисты связывают это с ростом стресса и тревожности, которые снижают интерес к сексу даже у самых активных любовников.

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Это подтверждает рост спроса на антидепрессанты: их продажи выросли на 30 процентов. Психолог Евгений Идзиковский сообщил, что масштабных исследований в области зависимости между стрессом и сексуальным желанием нет.

«Либидо при антидепрессантах падает, но надо отметить, что и при депрессии либидо падает. И когда жизнь становится лучше, либидо может и не поменяться», — сказал эксперт.

Он указал, что стресс в мире присутствует непрерывно. Но специалист не смог подтвердить, что тревожность растет. По его словам, она находится примерно на одинаковом уровне и часто связана с личными проблемами.

Идзиковский добавил, что сексуальное желание — саморегулирующийся процесс, однако, чем выше уровень тревоги, тем ниже удовлетворенность от брака, и наоборот.

«Люди разные, поэтому фазы либидо — это индивидуально. Совет — серьезно относиться к своему организму и сигналам от него. Потому что абсолютно неважно, что с вами происходит (падает либидо, болит нога, некомфортно спать, тревога), если вам что-то не нравится. И если такое не проходит за короткий срок, то это повод, чтобы начать разбираться с этим», — объяснил психолог в беседе с «Радио 1».

Жители России стали чаще обращаться к специалистам с проблемой низкого либидо в 2024 году. По словам сексологов, в 2023 году ситуация обстояла намного лучше: жители страны обращались за помощью к ним по совершенно обычным проблемам.

Психотерапевт Памела Стивенсон Конноли дала совет мужчинам, просыпающимся с хорошей эрекцией, но теряющим ее во время интимной близости.