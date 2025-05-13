Какие бывают годовщины свадьбы и что подарить супругам в этот день

В России и в мире есть традиция каждый год отмечать день свадьбы. При этом у каждой годовщины свое название и символы, отражающие отношения супругов. Какие годовщины свадьбы бывают, что подарить супругам в этот день и как получить выплаты к юбилеям совместной жизни — в материале «Газеты.Ru».

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Первые десять лет супружеской жизни

1 год — Ситцевая свадьба

В первую годовщину супруги отмечают ситцевую свадьбу. Ситец — легкая и тонкая ткань, часто она имеет яркие расцветки. Символ этого праздника говорит о хрупкости и новизне отношений между мужем и женой в начале семейной жизни.

Что дарить: для поддержания настроения праздника супругам можно подарить постельное белье и домашний текстиль. А если знаете размеры одежды мужа или жены, преподнесите им красивые вещи из ситца.

2 года — Бумажная свадьба

Во второй год брака празднуют бумажную свадьбу. Порвать бумагу не составит труда, но в то же время этот материал очень долговечен. Так и в браке: если стараться сохранить отношения, семья просуществует долго. В некоторых странах есть особые традиции: супруги пишут друг другу пожелания на бумаге, которые хранят как воспоминание. В Греции муж и жена исполняют «денежный танец» для привлечения богатства в дом.

Что дарить: можно подарить красивый фотоальбом, книги по интересам супругов или подарочный сертификат. Для украшения интерьера подберите красивую картину или постер. И, конечно, деньги станут отличным подарком молодым супругам.

3 года — Кожаная свадьба

Кожа символизирует прочность отношений между супругами. Собираясь на трехлетие свадьбы, поддержите праздник и подберите наряд из экокожи или настоящей кожи, а также кожаные украшения.

Что дарить: супруги оценят кожаные аксессуары. Мужчине можно подарить ремень или кошелек, женщине — сумку или браслет. Универсальным подарком станут обложки для паспорта или бирка на чемодан.

4 года — Льняная, или восковая, свадьба

Льняная свадьба названа в честь растения, из которого издавна делают прочную, дышащую ткань. Чтобы поддержать атмосферу праздника, жених и невеста могут надеть одежду изо льна, особенно если торжество пришлось на летний период. Еще одно название четвертой годовщины совместной жизни – восковая свадьба. Воск используют в основном для изготовления свечей, поэтому он символизирует домашний уют.

Что дарить: изделия изо льна, например, скатерти, салфетки или полотенца. Льняная одежда — тоже отличный вариант подарка. Если вы хотите преподнести виновникам торжества символический и недорогой презент, подарите восковую ароматическую свечу.

5 лет — Деревянная свадьба

На пятую годовщину празднуют деревянную свадьбу. Дерево символизирует укрепившиеся семейные узы, а также корни, пущенные в совместной жизни. Это уже не хрупкая ткань или бумага, а прочный и живой материал, означающий устойчивость и рост. Славяне считали дерево сакральным символом семейного очага.

Что дарить: в духе праздника — деревянные изделия: рамки, шкатулки, декоративные панели. Если вы готовы потратиться на подарок, закажите или купите деревянную мебель с резными элементами.

6 лет — Чугунная свадьба

Шестая годовщина носит название чугунной свадьбы. Чугун — металл тяжелый, но хрупкий. Он требует осторожного обращения, как и отношения на этом этапе брака. Это символ серьезности чувств и заботы друг о друге.

Что дарить: хозяйке понравятся практичные подарки, такие как чугунная сковорода, форма для запекания. Для украшения интерьера подойдут подсвечники «под старину» или изделия с коваными элементами.

7 лет — Медная свадьба

На седьмой год супруги празднуют медную свадьбу. Медь — устойчивый металл, который нуждается в уходе, чтобы не потускнеть. Этот образ подчеркивает важность поддержания теплоты в отношениях.

Что дарить: изделия из меди — кофейные турки, подносы и другую утварь. В качестве подарка можно выбрать оригинальные статуэтки или домашний декор.

8 лет — Жестяная свадьба

Жесть — символ восьмой годовщины. Этот материал устойчив и отражает прочность быта, в который супруги уже вжились. Для украшения стола в этот день отлично подойдут жестяные коробки и банки для хранения.

Что дарить: мужу можно подарить флягу или набор инструментов, жене — винтажную шкатулку с узорами.

9 лет — Фаянсовая свадьба

Фаянс — красивый и хрупкий материал. Изделия из фаянса всегда выглядят красиво, основательно и гармонично: так и супруги за девять лет брака достигли гармонии в отношениях. Девятая годовщина напоминает: внимание к мелочам важно для сохранения семьи.

Что дарить: предметы для сервировки стола. В качестве подарка подойдут чайные сервизы и вазы. Можно выбрать предметы ручной работы — тарелки с росписью или фаянсовые статуэтки.

От 10 до 20 лет супружеской жизни

10 лет — Оловянная, или розовая, свадьба

Десятую годовщину называют оловянной свадьбой. Олово — гибкий и устойчивый металл, который знаком нам по столовым приборам. Также десятилетнюю свадьбу называют розовой, так как это цвет любви. В некоторых странах принято дарить друг другу розы: муж преподносит жене десять алых роз, а жена — одну белую, как символ чистоты. Празднуя десятилетнюю годовщину, поддержите традицию и украсьте пространство элементами розового цвета.

Что дарить: супруге можно преподнести розы или другие цветы подходящего цвета. Романтические сувениры также подойдут для подарка, например, фотоальбом или электронная рамка. Для практичных супругов выберите памятные подарки с гравировкой: например, парные браслеты.

11 лет — Стальная свадьба

Одиннадцатая годовщина называется стальной. На этом сроке отношения в паре закалены и стали крепкими, как сталь. Поздравляя супругов, пожелайте им прочного брака и готовности к любым испытаниям.

Что дарить: качественные и красивые столовые приборы. Если хотите преподнести что-то не для дома, выбирайте стильные аксессуары из нержавеющей стали. Мужу понравятся часы с металлическим браслетом, жене — украшения.

12 лет — Никелевая свадьба

Никель — блестящий металл. Брак в 12 лет по-прежнему восхищает прочностью и сохранившимися чувствами между мужчиной и женщиной. К двенадцати годам в семье уже сформировались определенные традиции, а все вопросы «отполировались» временем.

Что дарить: никелированную посуду, подсвечники, украшения в цвете металлик или предметы интерьера.

13 лет — Кружевная свадьба

Работы мастериц, плетущих кружево, издавна пользовались большой популярностью благодаря тонким нитям и изяществу изделия. Так и создание доверительных отношений в браке — тонкая работа, ведь их построить удается не каждому. Годовщина показывает, что успех семейной жизни заключается не только в прочности, но и внимании к бытовым мелочам. Принято, что на женщине в годовщину кружевной свадьбы должно быть что-то из этого материала – блузка, перчатки, манжеты, платок.

Что дарить: для украшения дома закажите кружевные скатерти, салфетки или аксессуары для интерьера. Для души подарите жене изысканное белье или платок, мужу — стильную сорочку с кружевной отделкой.

14 лет — Агатовая свадьба

Первая «драгоценная свадьба», названная в честь ценного поделочного камня. Агат имеет неоднородный цвет, и при разном освещении переливается множеством оттенков. Это символ брака, который за нажитые годы стал многогранным и уникальным, с собственными традициями.

Что дарить: женщине преподнесите украшения с агатом. А в дом – декоративные подсвечники, чаши, панно, талисманы из камня. Особенно красиво, если узоры на агате повторяют природные отметины.

15 лет — Стеклянная, или хрустальная, свадьба

Пятнадцатилетие брака называют стеклянной свадьбой. За годы совместной жизни у супругов не осталось друг от друга секретов. Стекло символизирует чистоту и прозрачность намерений друг перед другом, но и хрупкость. Брак при невнимании к своей половине может разбиться, как хрусталь. В стеклянную свадьбу особенно важно помнить об открытости и доверии к супругу.

Что дарить: для украшения стола преподнесите паре красивые бокалы, вазы или зеркала. Если хозяйка любит винтажную посуду, то оценит салатники и сахарницы из хрусталя.

16 лет — Топазовая свадьба

Шестнадцатая годовщина свадьбы называется топазовой в честь одного из самых прочных и чистых камней в природе. Топаз символизирует стойкость и прозрачность отношений, испытанных временем. Для празднования будет уместным подобрать предметы интерьера и декорации в небесно-голубом цвете. В образах супругов также может присутствовать голубой цвет.

Что дарить: жена порадуется украшениям с топазом — кольцам, браслетам, кулонам, серьгам. Мужу подойдут запонки или зажим для галстука.

17 лет — Розовая свадьба

Семнадцатую годовщину брака называют розовой свадьбой. У этого праздника два символа: роза — цветок любви, и розовый цвет — оттенок нежности. В годовщину супругам можно пожелать беречь чувства, как лепестки розы в мультфильме «Красавица и чудовище», и оберегать свою половину, словно Маленький принц любимую Розу.

Что дарить: жене — украшения с розовыми камнями и духи с ароматом розы, мужу — рубашку или галстук в розовых тонах. Пусть вас не смущает определение цвета как «девичьего», многие фэшн-стилисты рекомендуют мужчинам включать в образы розовый цвет.

18 лет — Бирюзовая свадьба

Годовщину назвали в честь полудрагоценного камня, который символизирует благополучие. Бирюза — камень победителей, символ преодоления трудностей. Поэтому 18-летний союз демонстрирует силу воли супругов и их готовность преодолеть все жизненные неурядицы. Пространство для праздника можно оформить в бирюзовом цвете. Разнообразьте декорации разными оттенками зеленого, чтобы добавить объема и разбавить однотонный стиль.

Что дарить: супругу или супруге можно преподнести ювелирные изделия с бирюзой, одежду в бирюзовом цвете. Для украшения интерьера подойдут вазы, шкатулки или аромалампы в оттенках бирюзы.

19 лет — Гранатовая свадьба

Девятнадцатая годовщина — гранатовая. Гранат, как драгоценный камень, символизирует любовь, которая со временем только крепнет. А одноименный плод с множеством зерен — символ большой и дружной семьи.

Что дарить: подойдут украшения с гранатом, бижутерия, броши в виде граната. Обратите внимание и на предметы интерьера в темных оттенках красного цвета. Можно подарить комнатное растение, свечи с гранатовым ароматом, посуду или декоративные предметы бордового цвета.

От 20 до 30 лет супружеской жизни

20 лет — Фарфоровая свадьба

20-летняя годовщина называется в честь хрупкого, тонкого и очень красивого материала. Фарфор считается символом изящества и зрелости. Так и двадцатилетие совместной жизни — рубеж, когда отношения стали зрелыми, а супруги прошли вместе через огонь и воду. При этом, как и фарфор, брак требует бережного обращения.

Что дарить: фарфоровый сервиз, чайные пары, вазы ручной работы, статуэтки из фарфора, декоративную посуду.

21 год — Опаловая свадьба

Опал сверкает множеством оттенков, как и чувства супругов, живущих вместе более двадцати лет. Эта годовщина символизирует эмоциональную насыщенность брака.

Что дарить: украшения и сувениры с опалом. В качестве подарка для дома подойдут свечи, интерьерный декор или светильники с опаловым стеклом.

22 года — Бронзовая свадьба

Бронза представляет собой прочный сплав. Отношения в браке спустя 22 года также остаются стабильными и устойчивыми. Эта годовщина говорит о том, что супруги научились работать в команде и добились гармонии в совместной жизни.

Что дарить: уместны изделия из бронзы — статуэтки, подсвечники, подставки. Любителям винтажных предметов интерьера можно подыскать шкатулку со вставкой из камня контрастного цвета.

23 года — Берилловая свадьба

Берилл — благородный камень, разновидностями которого являются аквамарин и изумруд. Он символизирует ясность мыслей, взаимопонимание и семейную мудрость. 23 года вместе — это зрелые отношения, где нет места пустым словам.

Что дарить: украшения с бериллом или его разновидностями, сувениры в зеленоватых и прозрачных оттенках, декоративные камни или природные минералы в интерьере.

24 года — Атласная свадьба

За 24 года совместной жизни супруги научились избегать шероховатостей в отношениях. Поэтому свадьбу прозвали атласной в честь гладкой ткани с переливами. Можно поддержать тематику праздника, выбрав для себя наряд из атласа.

Что дарить: атласное постельное белье. Известно, что шелковые и атласные наволочки не оставляют заломов на коже после сна и не портят волосы, поэтому прекрасная половина точно оценит этот подарок. Также подойдут атласные скатерти, салфетки и другой домашний текстиль, парные домашние халаты из атласа. Мужчине можно подарить атласный платок или галстук.

25 лет — Серебряная свадьба

25-летнюю годовщину называют серебряной свадьбой. Она по праву считается одной из важнейших дат, все-таки супруги прожили вместе четверть века. В честь памятного события вспоминают серебро как благородный и устойчивый ко времени металл. Также серебро символизирует верность и зрелую любовь.

Серебряную свадьбу часто отмечают масштабно. В этот день супруги повторяют свадебные клятвы и обмениваются серебряными кольцами. Чтобы поддержать тематику праздника, гости могут добавить в образ что-то серебряное или выбрать наряд в цвете металлик.

Что дарить: на серебряную свадьбу уместно подарить трендовые серебряные украшения, например, браслеты, подвески, цепочки. Если вы приглашены на 25-летие свадьбы, выбирайте для подарка столовое серебро, серебристые предметы декора или памятные презенты с гравировкой.

26 лет — Нефритовая свадьба

Нефрит символизирует здоровье, мудрость и защиту, а в китайской культуре считается камнем долголетия и счастья. В 26-ю годовщину семье желают долгих лет совместной жизни, устойчивости и стабильности.

Что дарить: украшения и сувениры из нефрита, массажные камни, талисманы. Также подойдут предметы с восточным орнаментом или аксессуары зеленого цвета.

27 лет — Свадьба красного дерева

Красный цвет напоминает о страсти, энергии и не угасшей за годы любви. В годовщину полезно вспомнить, что чувства могут быть яркими и после десятилетий брака. Чтобы поддержать настроение, добавьте в праздничный образ элементы красного цвета. Если хотите украсить стол, салфетки насыщенных оттенков подойдут как нельзя лучше.

Что дарить: предметы красного цвета — пледы, текстиль, одежду, посуду, вино. Также присмотритесь к сувенирам и украшениям из красного дерева. Также можно выбрать украшения с камнями красного цвета: рубином, яшмой, гранатом.

28 лет — снова Никелевая свадьба

Супруги уже отмечали никелевую свадьбу на 12-летие совместной жизни. Иногда 28-ю годовщину тоже называют никелевой в знак прочности и блеска семейного союза. Это еще один повод вспомнить лучшее, что было в совместной жизни.

Что дарить: вещи с металлическим блеском — никелированные подсвечники, посуду, сувениры, браслеты.

29 лет — Бархатная свадьба

Благородный и теплый материал ассоциируется с уютом и комфортом. Так и отношения спустя 29 лет становятся бережными и мягкими, а страсть дополняется заботой. В праздник для романтического ужина можно выбрать наряд или аксессуары из бархата.

Что дарить: обитые бархатом шкатулки, домашний текстиль, одежду и украшения из бархата, поездку на курорт в «бархатный сезон».

От 30 до 60 лет супружеской жизни

30 лет — Жемчужная свадьба

Как и жемчуг, настоящая любовь — большая и редкая ценность, она требует внимания и заботы. Поэтому в 30-ю годовщину супругов поздравляют с крепким союзом, в основе которого лежит терпение. Супруге в этот праздник подойдут образы в жемчужных оттенках, сияющий макияж и нюдовый маникюр.

Что дарить: жемчужные украшения и сувениры с перламутром. Для интерьера подойдут предметы морской тематики. А если хотите просто поддержать романтичное настроение, выбирайте парные подарки или цветы нежных оттенков.

35 лет — Коралловая свадьба

Кораллы символизируют здоровье, прочность и связь поколений. А древние греки верили, что это камень счастья, который приносит удачу и радость. В этот день принято поздравлять не только супругов, но и их детей, вспоминать о значимости большой семьи и нерушимых родственных связей.

Что дарить: коралловые украшения и изделия с розово-красными акцентами. Если не хотите привязываться к цвету праздника, выбирайте подарки в морской тематике. Сочетание белого и синего цветов освежит интерьер и гардероб как мужчины, так и женщины. В знак уважения можно преподнести домочадцам семейный портрет.

40 лет — Рубиновая свадьба

Красный камень символизирует страсть, силу и преданность партнеру. Как и отношения супругов, рубин не теряет блеска даже спустя 40 лет. Это праздник глубокой любви. Поддержать его можно насыщенно-красными нарядами, аксессуарами и украшениями с рубином.

Что дарить: аксессуары и украшения с камнями красного цвета, в идеале — с рубином. Для настроения — букет красных цветов. От родных супруги будут рады получить домашний текстиль, одежду или домашнюю утварь.

45 лет — Сапфировая свадьба

Сапфир издавна считают символом мудрости, чистоты и верности. Если пара продолжает быть вместе спустя 45 лет, то это пример большой работы над собой, выдержки, духовной связи и уважения, проверенного годами. Цвет этой годовщины — насыщенно-синий.

Что дарить: украшения с синими камнями, одежду и аксессуары в синей гамме. Для украшения интерьера выбирайте качественные предметы декора. А еще в этом возрасте супруги особенно оценят подарки от сердца, поэтому презент можно сделать своими руками. Соберите фотоальбом или родовое древо и преподнесите виновникам торжества.

50 лет — Золотая свадьба

Юбилей совместной жизни представлен благородным металлом, 50-летнюю годовщину называют золотой свадьбой. Золото символизирует тепло и бесценность любви, терпения и взаимной поддержки. В этот праздник супруги обмениваются новыми кольцами и обновляют брачные клятвы.

Что дарить: смело выбирайте украшения из золота — кольца, серьги, часы, ожерелья. Не лишним будет памятная гравировка на внутренней стороне кольца со словами, имеющими особое значение для вашей половины. Дети или внуки могут сделать подарок своими руками, например, подарить книгу с главными событиями совместной жизни пары, подготовить поздравительные речи.

55 лет — Изумрудная свадьба

55-летнюю годовщину называют изумрудной свадьбой. Камень гармонии, любви и долгой жизни символизирует зрелую и устойчивую связь. К тому времени страсть сменяется на заботу друг о друге и мудрость в отношениях. В эту дату супругов поздравляют с духовным богатством, ведь более полувека назад каждый из них обрел верного спутника жизни.

Что дарить: украшения с изумрудом, вещи зеленого цвета. Также рассмотрите подарки, отвечающие интересам супругов, например, книги, предметы искусства, аксессуары.

От 60 до 100 лет супружеской жизни

60 лет — Бриллиантовая свадьба

Бриллиант, он же алмаз — самый твердый из камней. Шестидесятилетний семейный союз — тоже показатель прочности, твердости семейных устоев. В этот день принято благодарить партнера за терпение, заботу, любовь и уважение. В ряде российских регионов в круглую дату проводят торжественные церемонии чествования и награждения супругов.

Что дарить: подойдут украшения с бриллиантами — серьги, ожерелья, кольца и запонки. Дети и внуки могут организовать семейный праздник и преподнести виновникам торжества фотокниги и другие памятные подарки.

65 лет — Железная свадьба

65-летний союз назван в честь металла, который считается символом стойкости и надежности. Такая пара прошла вместе много испытаний. Грандиозную дату чаще отмечают в кругу семьи, поэтому постарайтесь обеспечить юбилярам теплый и приятный праздник с близкими.

Что дарить: изделия из кованого железа — подставки, подсвечники, памятные таблички с датой свадьбы. Рассмотрите подарки, связанные с историей семьи. Например, можно подготовить семейное древо или написать книгу о жизни супругов.

70 лет — Благодатная свадьба

Эта годовщина символизирует Божью благодать, долгую совместную жизнь, наполненную смыслом и добром. Часто супругов чествуют как пример крепкой семьи. В этот день важно проявить уважение к юбилярам семейной жизни и окружить их вниманием.

Что дарить: иконы, альбомы воспоминаний, украшения, а также теплые подарки в виде семейных видеофильмов и поздравлений собственного сочинения.

75 лет — Коронная свадьба

75-летнюю свадьбу называют коронной в знак величия, исключительности и почета. Ведь 75-летний брак — исключителен, очень немногие пары могут отпраздновать такой срок совместной жизни. Это торжество любви, пронесенной через десятилетия. Украсьте пространство для празднования символическими коронами или венками из цветов, чтобы соблюсти традицию.

Что дарить: в этом возрасте супруги особенно ценят подарки, в которые вложена частичка души. Это могут быть презенты, сделанные своими руками. Постарайтесь выполнить желания юбиляров и преподнесите им то, о чем они давно мечтали. Если в семье принято дарить на годовщину свадьбы украшения, присмотритесь к моделям с самоцветами, а также к горному хрусталю и циркону.

80 лет — Дубовая свадьба

Дуб издавна считается деревом силы, долголетия и благородства. Семейный союз, которому исполнилось 80 лет, тоже становится крепким и могучим. В некоторых странах в честь 80-летнего юбилея свадьбы принято сажать дуб.

Что дарить: изделия из дуба — шкатулки, иконы и предметы интерьера.

85 лет — Виноградная свадьба

На 85 лет отмечают виноградную свадьбу, ведь виноградная лоза — символ изобилия, зрелости и радости жизни. Так и годовщина отражает радостную жизнь в браке, в котором было много счастливых воспоминаний. В этот день поставьте на праздничный стол виноград разных сортов, бутылку хорошего вина.

Что дарить: уместны подарки с виноградной тематикой — картины, сервизы, предметы интерьера.

90 лет — Гранитная свадьба

В мире известны единичные случаи, когда пара отмечала 90-летие супружеской жизни. Однако, согласно традициям, для подобных круглых дат со дня свадьбы тоже есть свои названия. Тематика 90-летия выбрана в честь символа нерушимости — гранита. Такая любовь многократно испытана на прочность и крепка, как гранит.

Как отметить: подготовьте книгу воспоминаний или фильм о жизни пары, соберите на праздник представителей всех поколений вашей семьи.

95 лет — снова Алмазная свадьба

95-летнюю годовщину повторно называют алмазной. Это уже легендарный союз, и замечательно, если потомки будут знать о нем как можно больше.

Как отметить: в этот день дом можно оформить как выставку памяти с фотографиями виновников торжества в разном возрасте, добавить архивные снимки. Достаньте семейные реликвии — письма, награды, памятные вещи, расскажите о них внукам и правнукам.

100 лет — Красная свадьба

Век со дня свадьбы могут отметить многочисленные потомки семейной пары. Красный цвет в этот праздник символизирует любовь и силу.

Как отметить: сделайте из этой даты памятное событие и повод собраться всей семьей. Пусть представители старшего поколения поделятся своими воспоминаниями о юбилярах. Подготовьте семейные фотоальбомы, сделайте домашний видеофильм об истории вашей семьи.