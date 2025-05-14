Эксперт ответила, опасен ли успех игрушек Labubu среди зумеров

Успех игрушек Labubu среди зумеров не представляет опасности, однако может служить сигналом об определенных психологических проблемах. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Дарья Яушева.

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По ее словам, желание молодежи заботиться об этих «плюшевых монстрах» и очеловечивание их может говорить о дефиците тактильного контакта, заботы и ощущения безопасности.

«В психологической теории есть такое понятие, как «переходный объект»: тот, который помогает справляться с тревогой, одиночеством и эмоциональной нестабильностью. Классический пример — плюшевый мишка, которого дают ребенку, с ним легче засыпать или быть одному», — отметила Яушева.

Она уточнила, что предметы с такой функцией могут использовать и взрослые, особенно когда сталкиваются со стрессом и неопределенностью. Однако если человек полностью уходит в мир фантазий, это говорит о проблемах, подчеркнула психолог. При этом она добавила, что такие случаи — редкость.

Стилист Алеко Надирян до этого раскритиковал тренд на куклы Labubu за 18 тыс. рублей. Он отметил, что это игрушки, которые люди покупают «вслепую», то есть, не зная, какая именно им попадется.