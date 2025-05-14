Декан Зинченко дал рекомендации по правильному выбору психолога

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Декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Зинченко дал рекомендации по правильному выбору психолога.

Россиянам дали рекомендации по правильному выбору психолога
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В разговоре с газетой «Известия» он подчеркнул, что при выборе психолога важно опираться на отзывы, обращаться к специалистам, состоящим в профессиональных организациях или работающим в клиниках ментального здоровья.

«В этих организациях существуют определённые требования к психологу, ключевое — это наличие высшего психологического образования», — отметил эксперт.

По его словам, также важен вид высшего образования, поскольку можно окончить только бакалавриат или магистратуру, а можно — обе ступени. Квалифицированным специалистом считается тот, кто отучился пять — шесть лет.

Ранее когнитивно-поведенческий психолог кандидат психологических наук Елена Корбмахер предупредила о признаках, которые помогут отличить неквалифицированного специалиста.

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