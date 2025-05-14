Перечислены различия в построении карьеры у поколений Z и X

Первые собирают свои компетенции «как конструктор», в то время как вторые планируют вертикаль «от детского сада до вуза».

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Особенности обусловлены технико-историческими условиями, в которых родился человек. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

«Когда мы говорим о том, что, например, зумеры с кнопкой на пальце рождаются, действительно, они полностью находятся в цифровой среде, они лучше ориентируются, например, чем те же иксы. Общеисторический контекст, техническое развитие того или иного поколения, технологический прогресс в эпоху того или иного поколения, конечно, будет находить отражение в личностных особенностях. Если, например, мы говорим об иксах, что они строят свою карьеру вертикально от детского сада до вуза, то те же зумеры собирают как конструктор свои компетенции и реализуют их в том проекте, в котором подходят их компетенции. Очень часто они набирают эти компетенции для того, чтобы реализовываться. В этом смысле они, конечно, более подвижны, они более адаптивны, и им легче приспособиться к тому, что происходит сейчас, нежели иксам, которые могут быть потрясающими специалистами, но адаптироваться им уже будет сложнее».

Ранее психолог Татьяна Потёмкина сообщила, что зумеры «изощрённы» в стремлении отстаивать права. Рождённые после 1997 года чувствуют себя увереннее остальных. Представителям других поколений можно было бы у них «поучиться».