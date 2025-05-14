Какие подарки не принято дарить по этикету

Эксперты рассказали, что нельзя дарить по этикету. Подарки созданы для того, чтобы приносить позитивные эмоции, а не для того, чтобы ставить получателя в неудобное положение. Но такое иногда случается, и чаще всего не от злого умысла. Эксперты по этикету рассказали «Секрету», как избежать неловкой ситуации и какие подарки считаются универсальными.

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Что нельзя дарить женщинам

Под запретом предметы, намекающие на возраст, вес или внешность:

антивозрастная косметика,

весы,

абонементы в спортзал.

Исключение: если о подарке попросили напрямую.

«Не стоит дарить предметы личной гигиены (шампуни, гели для душа и так далее). Это могут воспринять как оскорбление или нарушение личных границ, особенно если подарок предназначен не близкой подруге или родственнице», — Екатерина Андреева, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета МЭО Финуниверситета при Правительстве РФ.

Также лучше избегать нижнего белья или слишком личных подарков, если вы не близкие партнёры. Даже дорогой, но интимный подарок может вызвать дискомфорт, говорит психолог Виктория Власова.

«Кухонные принадлежности вроде кастрюль или сковородок тоже не самая удачная идея, если о них не просили напрямую — иначе может показаться, что вы записали её в домохозяйки. Недорогие украшения или парфюм — тоже нет: легко промахнуться со вкусом», — Аркадий Юрлов, директор по маркетингу сервиса подарочных карт Giftery.

Традиционно считается, что женщине лучше не дарить крепкий алкоголь, а лучше всего что-то вроде вина или шампанского. На деле человек может предпочитать как раз более крепкие напитки. Но алкоголь всё же несёт вред для здоровья, так что его тоже дарить не стоит.

Любые предметы одежды в качестве подарка тоже вызывают вопросы. Точно ли удастся выбрать нужный цвет, фасон, а главное — размер?

Что нельзя дарить мужчинам

Мужчинам, как и женщинам, тоже нежелательно дарить вещи, намекающие на их несовершенства:

абонемент в спортзал;

средства от облысения и так далее.

Это может быть воспринято как невнимание к интересам и личности человека.

«Неуместны подарки, которые могут поставить под сомнение мужскую состоятельность или статус: дешёвые аксессуары, предметы с юмором "на грани"», — Виктория Власова, психолог.

Также нежелательны вещи, связанные с гигиеной, — бритвы, носки, дезодоранты. Разве что это оговорено заранее или входит в шутливую традицию между вами.

«Носки, гель для бритья или дезодорант — это уже неприятное клише. Дорогие вещи вроде часов или ювелирки от малознакомого человека поставят в неловкое положение», — Аркадий Юрлов, директор по маркетингу сервиса подарочных карт.

Предметы одежды мужчине стоит дарить, если вы точно знаете размер и уверены, что угадайте с предпочтениями. Тематическая футболка с эмблемой любимого футбольного клуба, например, может понравиться.

А вот, условно говоря, кепка с козырьком, если мужчина такие сроду не носит, может и будет принята, но, скорее всего, тут же передарена или проваляется в шкафу.

Что нельзя дарить детям

Подарки, не соответствующие возрасту, могут быть опасны или неинтересны. Детям вообще нельзя дарить ничего рискованного — под запретом пиротехника и вещи с множеством мелких деталей для малышей.

«Неуместны игрушки со скрытым "посланием" — например, книги про трудное поведение, если о них не просили», — Виктория Власова, психолог.

Также не стоит дарить слишком шумные или дорогие игрушки, если вы не согласовали их с родителями: это может нарушить границы семьи.

«Согласно этикету, не стоит дарить очень дорогие презенты и животных без согласования с родителями», — Екатерина Андреева, доцент Финуниверситета при Правительстве РФ.

Сладости в качестве подарка стоит согласовать с родителями — ребёнок может быть на диете, либо семья может не приветствовать употребление сахара.

«Одежда или обувь без обсуждения деталей подарка с родителями часто может не подойти по стилю или размеру», — Аркадий Юрлов, директор по маркетингу сервиса подарочных карт.

Подарки с гендерным намёком (кукла — девочке, машинка — мальчику) тоже могут оказаться не к месту. Существует множество девочек, которые не любят куклы, а любят машинки. А мальчик может предпочитать динозавров вместо машинок.

Подарки коллегам — зона особой аккуратности

Под запретом — намёки на внешность, возраст или семью, а также слишком личные вещи (например, нижнее бельё). Не стоит дарить алкоголь (если не знаете предпочтений), религиозные предметы и украшения.

«Коллегам, по правилам делового этикета, нельзя дарить вещи с намеком на романтические чувства, слишком дорогие подарки — они ставят в неловкое положение. На работе необходимо соблюдать профессиональную дистанцию и избегать ситуаций, вызывающих дискомфорт», — Екатерина Андреева, доцент Финуниверситета при Правительстве РФ.

Кажущиеся нейтральными фарфоровые статуэтки скорее станут пылесборником, если только человек не коллекционирует их.

«Такие предметы лишены изюминки, оригинальности или своей интересной истории. Это обычно воспринимается как показатель нежелания сильно погружаться в выбор индивидуального хорошего подарка», — Татьяна Баранова, эксперт по этикету.

Коллегам лучше преподносить нейтральные подарки: книги, подарочные сертификаты, качественную канцелярию. Но важно понимать, что универсальный подарок не предполагает особой оригинальности, фактически это всегда классический подход.

Универсальные подарки: что говорит этикет

Консультант по деловой этике, этикету и протоколу, член НАДЭП Екатерина Богачёва перечислила варианты подарков, которые одобряет этикет:

фарфор;

столовое серебро;

книги;

живопись;

красиво оформленные сладости;

музыка, виниловые пластинки;

канцелярские принадлежности.

Вообще никому не стоит дарить витамины, БАДы.

Нейтральные подарки для взрослых:

качественный чай, кофе;

свечи, ароматы для дома;

подарочные сертификаты в магазины, на впечатления;

билеты в кино, театр;

мини-композиции из фруктов или цветов;

гастрономические наборы;

портативные зарядные устройства, наушники;

небольшие комнатные растения.

Эти подарки не нарушают границ и легко адаптируются под разный повод. Но риск не угадать всё равно есть: например, человек может принципиально не пить кофе или у него может не быть винилового проигрывателя для пластинок.

«Дарите с вниманием — к человеку, его привычкам и вкусам, и тогда, поверьте, промахнуться будет сложно», — Аркадий Юрлов, директор по маркетингу сервиса подарочных карт.

Интересный факт: однажды Маргарет Тэтчер подарила королеве Елизавете II резиновые перчатки для мытья посуды. Это был не розыгрыш — оказалось, Её Величество страстно любила это занятие.

Нейтральные подарки для детей:

карандаши и альбом для рисования;

пазлы;

книги (нейтральные по содержанию);

конструкторы;

игрушки, не привязанные к гендеру: мыльные пузыри, мячи, наборы для песочниц и купания в ванне, и другие.

Что делать, если вам вручили неуместный подарок

Главное — сохраняйте достоинство. Поблагодарите, но помните, что вы не обязаны использовать или принимать дар близко к сердцу.

«Если подарок нарушает ваши ценности (например, вам вручили икону, а вы другой веры) — можно мягко сказать: "Спасибо за внимание, но, к сожалению, я не смогу принять этот подарок по личным убеждениям. Надеюсь, вы поймёте"», — Виктория Власова, психолог.

Поблагодарить дарящего человека важно, чтобы показать, что вы цените внимание, даже если подарок вам не нравится. Ведь он мог купить такой подарок не с целью испортить вам настроение, а из-за простого незнания правил этикета или ввиду принадлежности к другой культуре, где подобные вещи дарить принято.

«Не стоит обсуждать неудачный презент с другими: избегайте негативных комментариев, чтобы не обидеть дарителя», — Екатерина Андреева, доцент Финуниверситета при Правительстве РФ.

Отказываясь от подарка, важно быть искренним, ясно обосновать причину своего отказа, не обижая дарителя. Можно предложить альтернативу, например: «Мне очень приятно, но, к сожалению, я не могу принять этот дорогой подарок. Может быть, мы лучше вместе сходим в кафе?»

При отказе от подарка, который вручает организация, можно сослаться на внутреннюю политику вашей компании, например.

«Важно помнить, что на выбор подарка оказывает влияние не только этикет и общепринятая норма, но и религиозный или культурный аспект. Так, мусульманину не стоит дарить алкогольные напитки или что-то, связанное со свининой. Индийцу нельзя вручать продукты из говядины, китайцу нежелательно дарить часы, тайцу — любые острые предметы», — Татьяна Баранова, эксперт по этикету.

«Секрет» уже рассказывал, как правильно преподносить в подарок иконы — они уместны не для всех и не всегда.