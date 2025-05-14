Ученые выяснили, с чем связаны «особые» ощущения

Исследование показало, что необычные переживания, такие как предчувствия, дежавю и внетелесный опыт, довольно распространены и связаны с определенными психологическими чертами. Люди с высокой подсознательной связанностью (чертой, когда сознание и подсознание сильно взаимно влияют друг на друга), чаще сообщают о таких переживаниях, пишет Psypost. Работа вышла в журнале Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.

© Naukatv.ru

Высокая подсознательная связанность также может объяснять большую склонность к творческой деятельности, гипнабельности и риск проблем со здоровьем, связанных со стрессом.

Автор исследования клинический психолог Олафур С. Палссон, почетный профессор медицины в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, провел три исследования с участием более 2200 человек, чтобы проверить, как подсознательная связанность влияет на частоту аномальных переживаний. В специальных анкетах участников спрашивали о 13 типах паранормальных переживаний (в том числе, экстрасенсорные восприятия, яркие или необычные сны, воспринимаемые телепатически события или необъяснимое чувство присутствия).

Результаты показали, что люди с высокой подсознательной связанностью сообщают о большем количестве таких переживаний. Например, в одном из исследований люди с высокими баллами в три раза чаще сообщали о регулярных дежавю, о том, что их мысли влияли на поведение других людей и пр.

Кроме подсознательной связанности, с параномальными переживаниями также коррелируют другие черты личности. Например, это склонность полностью погружаться в свои мысли или чувственные переживания, диссоциация (чувство оторванности от себя), склонность к фантазиям, вера в интуицию, в то, что мысли могут влиять на мир, и в паранормальные явления.

Также было обнаружено, что у людей с большим количеством параномальных переживаний чаще встречаются симптомы стресса и тревоги. Демографические исследования показали, что молодые люди сообщают о большем числе таких переживаний, чем пожилые. Чернокожие и латиноамериканцы ощущают что-то подобное тоже чаще, чем белые.

Палссон подчеркивает, что аномальные переживания являются обычной частью человеческого опыта, а не исключением.