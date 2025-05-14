Как АСМР-видео виляют на наш мозг

АСМР — феномен, который одни считают новым способом релаксации, а другие — странной штукой с YouTube, которую лучше избегать в темное время суток. Шепот, шелест упаковки, постукивания – под такие ролики хочется закрыть глаза и просто их слушать. Это не мистика, не гипноз. Что же происходит в мозге, когда кто-то шепчет нам в ухо через микрофон, зачем это вообще нужно и не вредно ли для мозга, разбиралась «Газета.Ru».

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Что такое АСМР

АСМР — это автономная сенсорная меридиональная реакция (по-английски — Autonomous Sensory Meridian Response), разъяснила «Газете.Ru» клинический психолог и гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская. Название длинное, загадочное и, если честно, не слишком объясняет суть явления. Зато эффект запоминается с первого раза: покалывание на коже головы, мурашки, легкое ощущение тепла и расслабления, которое иногда «стекает» по шее и спине. Это как нежное касание — только без тактильного воздействия. Такой эффект могут вызвать шепот, стук ногтей по пластиковой крышке или шелест страниц, переворачиваемых медленно и с любовью.

Термин «АСМР» впервые появился в 2010 году — его придумала американка Дженнифер Аллен. По ее словам, однажды она смотрела документальный фильм о космосе и вдруг почувствовала легкую «щекотку в голове» и мурашки, словно кто-то невидимый провел пальцами по затылку. Заинтересовавшись, она стала искать в интернете объяснение этим ощущениям и обнаружила, что она далеко не одна такая. Люди под видео делились похожими историями: у кого-то покалывание начиналось от голоса диктора, у кого-то — от звуков упаковки, у кого-то — от медленных движений рук на экране. Тогда Дженнифер создала в соцсети группу под названием ASMR Group, чтобы собрать всех чувствительных людей.

Феномен быстро набрал обороты. За следующие 10 лет YouTube и соцсети заполонили ролики для «мурашек»: от шепотных инструкций до видео, где кто-то три часа стучит ногтями по деревянной коробке. Сейчас таких каналов — сотни тысяч. Суммарно по миру — больше 25 млн видео, которые обещают не только расслабление и улучшение сна, но и помощь в концентрации, снижении тревоги и даже облегчении хронической боли (исследования на эту тему спорные, но опыт людей весьма убедителен).

Как работает АСМР

С точки зрения физиологии, АСМР — это не просто выдумка из интернета, а сложная сенсорная реакция, в которой участвуют слух, зрение, тактильное воображение и даже чувство принадлежности. При просмотре видео, где человек стрижет вам волосы или моет кисти, испачканные в краске, мозг включает режим «личного взаимодействия», поэтому кажется, что вы не просто зритель, а участник происходящего.

По сути, АСМР — это гибрид из физиологии, психологии и магии восприятия. Он активирует зоны мозга, связанные с удовольствием, вниманием и безопасностью, и вызывает состояние, похожее на то, что мы испытываем рядом с кем-то заботливым. Не зря самые популярные ролики — это шепотные «ролевые игры» с врачом, массажистом или парикмахером. Все, что дает ощущение: «Со мной сейчас все хорошо».

Интересно, что не у всех людей есть чувствительность к АСМР. Это не «ошибка кода», а особенность: как у кого-то нет слуха, так у кого-то — и мурашек. Ученые предполагают, что восприятие АСМР может зависеть от уровня эмпатии, тревожности и сенсорной чувствительности.

Какая бывает АСМР: звуки, образы и другие триггеры

АСМР — это не жанр, а скорее полка в звуковом магазине мозга. И, как в музыкальных плейлистах, тут у каждого свои вкусы: кому-то нравится шепот, кому-то шелест перьев, а кому-то — звук нарезки мыла. АСМР работает словно ключи от разных комнат мозга: один открывает зону релакса, другой — памяти, третий — «уютного детства». Главное — найти тот самый звук.

1. Звуковая АСМР (аудио-триггеры)

Классика жанра: шепот, пощелкивание, шелест, скрежет ногтей по стеклу, шорох бумаги, звук карандаша по дереву, хруст чипсов, щелканье языком. Это основной формат видео, где блогер сидит перед чувствительным микрофоном и издает звуки, будто собирается начать шаманский обряд. Почти ASMR-джаз: звучит странно, но кому-то заходит.

2. Визуальная АСМР

Как бы странно это ни было, но глаза тоже участвуют в процессе. На видео могут быть плавные, медленные движения рук, повторяющиеся действия (например, укладка предметов, рисование, сортировка бусинок) или просто видеоряд с низким контрастом и мягкими текстурами. Сюда же относятся видео с «мыльными» нарезками, уборкой, упаковкой подарков и японским фудкарвингом. Гипноз без слов.

3. Ролевые игры (ASMR Roleplay)

Отдельный жанр, где авторы вживаются в роль врача, массажиста, косметолога или бармена. Камера — это вы. С вами говорят, за вами ухаживают, смотрят в глаза — будто вы в уютной вселенной, где все внимание мира принадлежит только вам. Иногда это странно. Иногда — гениально. В любом случае — работает.

4. Тактильная АСМР

Хотя это и видео, зритель «ощущает» прикосновения: когда кто-то расчесывает волосы манекену, аккуратно массирует подушечки пальцев или «очищает ауру» руками. Тактильность передается визуально, мозг дорисовывает ощущение — и вот вы уже почти в кресле у барбера, хотя вы просто лежите в пижаме с телефоном.

5. Неосознанная АСМР

Она же — unintentional ASMR. Это когда человек ничего не знал про АСМР, но его видео вдруг стало хитом у тех, кто «ловит мурашки». Сюда попадают старые лекции, ретро-инструкции по уходу за техникой, тихие интервью, влог бабушки с огорода или старенького мужчины, медленно чистящего часы. Никаких спецэффектов. Только покой, отдых и ощущение, будто вы вернулись в детство и смотрите, как дедушка перебирает провода в старой «Волге». Когда кто-то мягко стучит пальцами по деревяшке или шепчет «Привет, я сегодня побуду твоим стоматологом», — в голове не просто возникает «эффект мурашек». Там запускается целая нейрофизиологическая симфония.

Как мозг реагирует на АСМР

Исследования показывают, что у людей, восприимчивых к АСМР, активизируются зоны мозга, связанные с эмоциями, вниманием и телесной чувствительностью. Особенно:

префронтальная кора — отвечает за фокусировку и осознанное восприятие;

передняя поясная извилина — играет важную роль в сопереживании;

инсула — зона, где тело «чувствует себя» изнутри;

вентромедиальный префронтальный кортекс — отвечает за ощущение комфорта и безопасности.

Мозг как бы думает: «Ого, похоже, за мной кто-то заботливо ухаживает. Мне так приятно». Это активирует систему вознаграждения, начинает вырабатываться дофамин, окситоцин, иногда даже серотонин — гормоны, которые в обычной жизни выбрасываются при поцелуях, объятиях, сексе. Ну или если вы просто обнимаете свою собаку.

Есть еще одно объяснение — теория зеркальных нейронов. Это особые клетки, которые позволяют нам «впитывать» чужие эмоции и трактовать действия. Именно они заставляют нас инстинктивно улыбаться, когда улыбается другой человек. В случае с АСМР мозг будто «копирует» ощущение, которое видит на экране: кто-то получает уход — значит, и ты получаешь. Именно поэтому ролики с «визуальным уходом» (врач, визажист, массажист) вызывают самый мощный отклик: зритель чувствует, будто он не просто наблюдает, а участвует.

Но есть важный момент — это работает не у всех, у некоторых людей буквально ничего не происходит. Мозг может не воспринимать эти стимулы как значимые или, наоборот, реагировать раздражением (привет, мизофония — неприятие звуков вроде чавканья, дыхания, щелканья ручки). Поэтому работает АСМР или нет — это вопросы к физиологии.

Польза и вред АСМР

На YouTube заголовки буквально кричат: «АСМР спас мне сон!», «Мурашки лечат стресс» и даже «АСМР лучше валерьянки!». Конечно, звучит заманчиво — включил видео, полежал и отпустило все проблемы. Но что из этого правда, а что — маркетинговая поэма с шепотом?

Чем помогает АСМР

Снижает тревожность. По данным исследования, у людей, восприимчивых к АСМР, после прослушивания роликов действительно снижается частота сердечных сокращений. Это косвенно указывает на снижение уровня тревожности и активацию парасимпатической нервной системы — той самой, которая отвечает за «отдых и восстановление».

По данным исследования, у людей, восприимчивых к АСМР, после прослушивания роликов действительно снижается частота сердечных сокращений. Это косвенно указывает на снижение уровня тревожности и активацию парасимпатической нервной системы — той самой, которая отвечает за «отдых и восстановление». Улучшает сон. АСМР часто используют как альтернативу мелатонину: особенно популярны «усыпляющие» видео — с мягким голосом, визуальными триггерами и ролевыми играми на тему «я пришла помочь тебе уснуть». Реальных клинических исследований тут пока мало, но субъективные отчеты — мощные. Люди действительно засыпают быстрее и реже просыпаются ночью.

АСМР часто используют как альтернативу мелатонину: особенно популярны «усыпляющие» видео — с мягким голосом, визуальными триггерами и ролевыми играми на тему «я пришла помочь тебе уснуть». Реальных клинических исследований тут пока мало, но субъективные отчеты — мощные. Люди действительно засыпают быстрее и реже просыпаются ночью. Помогает справиться с легкой эмоциональной перегрузкой. АСМР не заменит терапию — это важно! Но как форма самопомощи и «эмоциональной разминки» может быть полезна. Особенно если вы интроверт, сенсорик или просто устали от мира и людей.

«АСМР может быть хорошим инструментом самопомощи, особенно если его использовать осознанно. Он не заменит медитацию или терапию, но может помочь «приземлиться», если вы напряжены, устали, не можете уснуть. Особенно когда есть контакт с внутренней детской частью — в АСМР-звуках часто есть что-то убаюкивающее, почти внутриутробное», — подчеркнула психолог.

Стимулирует воображение и внимание. АСМР — это момент «здесь и сейчас». Он требует концентрации на звуках и деталях, что можно использовать даже как форму медитации. Кому дзен-буддизм, а кому — треск щетки по микрофону.

Когда АСМР не поможет

Мизофония. Есть люди, у которых звуки жевания, шепота или пощелкивания вызывают не умиротворение, а бешенство. И это не каприз — это состояние. Для таких людей АСМР-видео не просто бесполезны, а могут приводить к реальной сенсорной агрессии.

Есть люди, у которых звуки жевания, шепота или пощелкивания вызывают не умиротворение, а бешенство. И это не каприз — это состояние. Для таких людей АСМР-видео не просто бесполезны, а могут приводить к реальной сенсорной агрессии. Зависимость от ритуала. АСМР не вызывает физиологической зависимости, но психологическую — вполне. Многие признаются: без роликов не могут уснуть, расслабиться, сконцентрироваться. Это уже тревожный звоночек: когда «фоновая помощь» превращается в обязательный костыль.

АСМР не вызывает физиологической зависимости, но психологическую — вполне. Многие признаются: без роликов не могут уснуть, расслабиться, сконцентрироваться. Это уже тревожный звоночек: когда «фоновая помощь» превращается в обязательный костыль. Перегрузка стимулов. Некоторые видео собраны по принципу «все и сразу»: шепот, стук, ролевая игра, визуальный триггер. Такого коктейля может быть слишком много, особенно для чувствительных людей — мозг просто устанет.

Некоторые видео собраны по принципу «все и сразу»: шепот, стук, ролевая игра, визуальный триггер. Такого коктейля может быть слишком много, особенно для чувствительных людей — мозг просто устанет. Как замена терапии. Еще раз — АСМР не лечит клиническую депрессию, не отменяет прием препаратов, не решает психологические проблемы. Это приятный инструмент, как теплый плед или музыка, но не психиатр.

«Если человеку сложно расслабиться в принципе — из-за тревожного характера, внутренних защит или страха потерять контроль, — АСМР может вызывать не удовольствие, а дискомфорт. Мозг просто не готов "сдаться" под эти убаюкивающие сигналы. Особенно если есть негативный опыт, связанный с детством или близостью», — дополнила психолог.

АСМР — не чудо, не мистика и не модная ерунда. Это всего лишь одна из форм саморегуляции. Кому-то помогает — и это прекрасно. Не помогает — тоже нормально. Главное, как и во всем, — чувствовать грань между «мне комфортно» и «я уже не могу без этого жить».