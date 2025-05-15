Разведенные мужчины и женщины поделились своими историями

Женщины и мужчины перечислили, какие, кроме измен, причины разрушили их брак. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Так, одна женщина ушла от мужа, когда он начал угрожать ее жизни.

«Он угрожал мне урной своей матери. На этом все, по сути, и закончилось», – drinkwhatyouthink, пользовательница Reddit.

Для многих поводом расторгнуть брак стали зависимости партнеров.

«Она спустила на кокаин нашу ипотеку, машину, кредитки и лгала обо всем этом. Потом она пыталась наложить на себя руки, чтобы заставить меня остаться», – pacd, пользователь Reddit.

Других пользователей утомила патологическая неблагодарность супругов.

«Я несколько часов готовила его любимое блюдо и десерт (по его просьбе) и одновременно наводила порядок, после того как вернулась домой после 12-часовой смены. Он тоже вернулся с работы. Накрыла на стол, села, а он указал, что я забыла принести напитки. Я сказала, что измотана и слишком устала, чтобы вставать. Нет проблем, ответил он, встал, налил себе выпить и снова сел. Я спросила, где мой напиток, и он саркастически ответил: «Я слишком устал, чтобы вставать», и продолжил наслаждаться ужином. Тогда я поняла, что заслуживаю гораздо большего», – PryingMollusk, пользовательница Reddit.

Ранее женщины и мужчины перечислили волнующие, но при этом невинные проявления близости. Многие пользователи рассказали о случайных касаниях, например, во время совместного сидения на учебе или вечеринке.