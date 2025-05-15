Как связан эмоциональный интеллект с удовлетворением в интимной жизни

Новое исследование итальянских ученых показало, что эмоциональный интеллект помогает людям чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия в интимных отношениях.

Ученые из Болонского университета выявили связь между высоким уровнем эмоционального интеллекта и сексуальным удовлетворением, говорится в научной статье для Personality and Individual Differences.

Исследователи собрали данные 864 взрослых, находящихся в отношениях или на стадии свиданий и предложили им серию психологических тестов, чтобы измерить уровень эмоционального интеллекта, тревожности, склонность избегать привязанности и степень комфорта в межличностных контактах.

Результаты показали, что люди с более высоким эмоциональным интеллектом чаще испытывают сексуальное удовлетворение. Ведущую роль сыграли такие черты, как умение справляться с эмоциями и комфорт в интимной близости, а также более высокая самооценка и снижение проблемного сексуального поведения.

Авторы подчеркивают, что эмоциональный интеллект включает самосознание, эмпатию и развитые навыки общения.

По их мнению, развитие эмоционального интеллекта доступно каждому – например, с помощью практики осознанности, работы с эмоциями и умения распознавать невербальные сигналы партнера.

Эксперты советуют использовать юмор и игру для снятия стресса и относиться к конфликтам как к возможности стать ближе.

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