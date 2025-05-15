Как часто нужно заниматься сексом, чтобы отношения были счастливыми

Большинство счастливых пар занимались сексом раз в неделю, рассказала «Газете.Ru» психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

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Немецкие ученые проанализировали данные опроса 2101 пары, проживших вместе около 10 лет, и выяснили, что 86% самых счастливых пар занимались сексом раз в неделю. Они почти не ссорились, были максимально откровенны и чувствовали себя в отношениях комфортно. 3,6% респондентов отметили, что занимаются сексом реже 2–3 раз в месяц — у них отношения были менее гармоничными, и чаще возникали конфликты.

«Несмотря на национальные различия и особенности менталитета, мы все имеем схожие потребности, поэтому данная статистика соотносима с русскими парами. Интимная жизнь в паре — это важная часть партнерства, основанная не только на физическом желании, но и на эмоциональных потребностях. Откровенно говоря, если эмоциональность и гармония отношений теряется, то регулярная интимная жизнь в паре может пропасть совсем», — рассказала Куликова.

По словам психолога, поддержание эмоциональных отношений и совместных интересов положительно влияет и на сексуальную жизнь в паре.