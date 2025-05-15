Что за мем «Лев если и...» и при чем тут психология

Хотя социальные сети всё больше захватывают сгенерированные нейросетями мемы со странными животными, привычные картинки с надписями всё ещё помнят и активно используют. В мае 2025 года в Рунете завирусился новый мем про льва. Почему он всё делает без удовольствия, при чём тут психологические проблемы и как используют этот мем юзеры? Разбираемся.

Откуда взялся мем «Лев если и...»

Изначально мем «Лев если и...» высмеивал известные картинки с пацанскими цитатами. Они стали популярны ещё в начале 2010-х годов. На таких мемах поверх снимков разных хищных животных (львов, тигров и волков, например) размещали мотивирующие фразы, отражающие философию крутых парней.

Пока кто-то воспринимал пацанские цитаты всерьёз, другие пользователи Сети стали их высмеивать. Так мемы с волками, львами и тиграми превратились в постиронию: теперь они рассказывали о депрессии, лени, неудачах и прочих противоположностях успеха и крутизны.

Мем со львом стал ещё одним вариантом таких абсурдных пацанских цитат. На шаблонном чёрно-белом изображении льва с густой гривой внизу стали размещать упоминание какого-то действия и уточнения, что всё это делается вообще без удовольствия.

Когда стал популярен мем «Лев если и...»

Мем появился в апреле 2025 года и обрёл популярность к началу мая. Его стали массово использовать на разных платформах, в первую очередь в «Тиктоке».

Как сейчас используют мем «Лев если и...»

Теперь мем «Лев если и...» используют для описания разных ситуаций, в которых кто-то делает что-то без удовольствия.

Это может быть нечто «не пацанское» (например, просмотр романтических сериалов или фильмов, прослушивание меланхоличной музыки, отправка сообщений бывшей возлюбленной и так далее), так и что-то бытовое (допустим, посещение лекций в университете или мытьё посуды).

В целом лев из трансформированного мема если и делает что-то, то исключительно в силу обстоятельств и без какого-либо удовольствия. Тем самым он иронично демонстрирует собственную крутизну.

При создании мемов со львом пользователи соцсетей используют разные фотографии зверей, а не одну и ту же. Всех их объединяет чёрно-белая гамма.

Иногда животное на меме заменяют реальные Львы. Например, Лев Толстой и Лев Троцкий. В отдельных случаях в меме используют фотографии людей с другими именами. Все они тоже делают что-то совершенно без удовольствия.

Как мем «Лев если и...» связан с психологией

У льва из мема заподозрили ангедонию — состояние, при котором человек полностью и частично теряет способность получать удовольствие, как физическое, так и психологическое.

Чаще всего ангедония возникает на фоне стрессовых ситуаций, шизофрении, а ещё практически всегда сопровождает депрессию.

Можно предположить, что лев из мема страдает от психологических проблем.

Впрочем, в случае с мемом состояние его героя всё же не расценивают так серьёзно. Посыл у него в первую очередь ироничный, а не депрессивный.

Ранее соцсети заполонил другой мем с кошкой, только уже домашней. На нём чёрный кот в кофте с капюшоном говорит «окак». Что это значит и как можно использовать мем, мы разбирали здесь.