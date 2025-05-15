Психолог назвала один из важнейших факторов при сбросе веса

Психолог назвал один из важнейших факторов при сбросе веса
Психолог Екатерина Тур рассказала, что в борьбе с лишним весом важным фактором является не только правильное питание и занятия спортом, но и способствующее этому психологическое состояние человека. Об этом сообщает радио Sputnik.
«Человек начинает много есть или, наоборот, морит себя изнуряющими диетами, когда внутри него ощущение тоски или горе, когда переживают тяжелый опыт потери, и человек не может с ним справиться… Но если он пытается посадить себя на диету, но тем самым усиливает набор лишнего веса, потому что нарастает метаболическая адаптация и замедляется метаболизм. Кишечник забирает из еды больше калорий, когда человек пребываете в стрессе. Все это – законы тела, но реализуются они из-за психических программ», - считает Тур.
Психолог уверена, что все ограничения в еде при сбросе веса приводят лишь к срыву, а увеличение физических нагрузок на организм заканчиваются усилением апатии к жизни, когда делать уже совсем ничего не хочется. При этом парадокс в том, что реально сбросить лишние килограммы помогает стресс, тревога и даже такие, казалось бы, негативные факторы, как скука, выгорание и апатия.