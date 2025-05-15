Психолог назвала один из важнейших факторов при сбросе веса

Психолог Екатерина Тур рассказала, что в борьбе с лишним весом важным фактором является не только правильное питание и занятия спортом, но и способствующее этому психологическое состояние человека. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Человек начинает много есть или, наоборот, морит себя изнуряющими диетами, когда внутри него ощущение тоски или горе, когда переживают тяжелый опыт потери, и человек не может с ним справиться… Но если он пытается посадить себя на диету, но тем самым усиливает набор лишнего веса, потому что нарастает метаболическая адаптация и замедляется метаболизм. Кишечник забирает из еды больше калорий, когда человек пребываете в стрессе. Все это – законы тела, но реализуются они из-за психических программ», - считает Тур.

Психолог уверена, что все ограничения в еде при сбросе веса приводят лишь к срыву, а увеличение физических нагрузок на организм заканчиваются усилением апатии к жизни, когда делать уже совсем ничего не хочется. При этом парадокс в том, что реально сбросить лишние килограммы помогает стресс, тревога и даже такие, казалось бы, негативные факторы, как скука, выгорание и апатия.