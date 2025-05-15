Как понять, что человек находится в депрессии

Депрессия - это опасное заболевание, которое трудно диагностировать. Однако каждый человек может распознать в своем поведении тревожные звоночки.

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В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что депрессия очень тяжело диагностируется. Кроме того, многие путают ее с плохим настроением.

«Тут очень важно понимать, что плохое настроение идет волнами. То есть не может человек 20-25 дней находится постоянно в подавленном настроении. Первый признак депрессии - это эмоциональное состояние: плохое настроение, подавленное состояние, недовольство собой. Возможно, появляются мысли по поводу чувства вины, а иногда человек говорит: «Мне ничего не хочется», или «Мне ничего не надо». Страдающей депрессией, не может радоваться жизни, он постоянно угрюмый. В этом состоянии человек может находиться 2-3 недели», - отметил Сергей Лунюшин.

Собеседник издания подчеркнул, что очень важно наблюдать за человеком, у которого, возможно, развивается депрессия. Особенно, если его привычная форма поведения и интересы резко, и в течение 2-3 недель, изменилась.

«Например, занимался спортом длительное время, а в течение последних трех недель он перестал ходить в спортзал. Тогда необходимо насторожиться», - отметил психолог.

Эксперт объяснил, что у многих людей, когда наступает депрессия, снижается внимание, ухудшается память, а у школьников часто снижается успеваемость, причем в достаточной сжатые сроки.

«Когда начинается депрессия, у человека появляются негативные мысли, которые он постоянно повторяет в своей голове, думает о них с утра до ночи. Или же постоянно говорит только о негативе. В состоянии депрессии у человека меняется поведение: он может постоянно чувствовать раздражение, или наоборот, проявляет заторможенность. Повторюсь, необходимо понимать, что временно это бывает у многих людей. Но когда это происходит постоянно в течение нескольких недель, тут уже необходимо бить тревогу», - уточнил психолог Сергей Лунюшин.

Психолог подчеркнул, что, если близкие видят такие симптомы у родных людей, то необходимо поговорить с человеком и убедить его обратиться к специалистам.