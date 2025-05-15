Семь продуктов, которые помогут победить стресс

В век вечной спешки и неумолимых дедлайнов слово «стресс» стало неотъемлемой частью нашей жизни. Но если избегать нервотрепки не получается, почему бы не научиться правильно с ней бороться? Один из самых доступных и приятных способов — еда. Некоторые продукты способны не только насытить, но и помочь организму справиться с тревогой и усталостью. Нутрициолог Елена Мухина рассказала, что стоит включить в рацион, чтобы нервы были крепче, а настроение — стабильнее.

Темный шоколад: радость и спокойствие в одном кусочке

Хороший шоколад (от 70% какао и выше) богат флавоноидами — веществами, которые снижают уровень кортизола, главного гормона стресса. Кроме того, он стимулирует выработку серотонина — гормона счастья.

«20–30 граммов в день — оптимальная доза для успокоения. Лучше всего выбирать шоколад без сахара или с минимальным его содержанием, добавляйте его в каши или смузи для приятного утреннего заряда. Не забывайте, что шоколад — продукт калорийный, так что пары квадратиков вполне достаточно, чтобы порадовать мозг и не испортить фигуру», — предупреждает эксперт.

Орехи: естественные антидепрессанты

Грецкие орехи, миндаль и кешью богаты магнием, который помогает снижать уровень тревожности. Омега−3 жирные кислоты в орехах улучшают работу мозга и повышают стрессоустойчивость.

«Горсть орехов в день (30–40 г) — отличный способ перекусить, а еще их можно добавлять в йогурты, каши или салаты. Только избегайте соленых и жареных вариантов — они могут дать обратный эффект. Орехи лучше предварительно замочить на несколько часов — это улучшает их усвояемость и снижает нагрузку на пищеварительную систему», — советует врач.

Лосось: успокойте нервы с помощью Омега−3

Лосось и другая жирная рыба (скумбрия, сардины) богаты Омега−3 жирными кислотами, которые снижают воспалительные процессы в организме и помогают поддерживать баланс гормонов стресса.

Рыбу стоит есть 2–3 раза в неделю по 150–200 граммов, лучше запекать или готовить на пару, чтобы сохранить полезные свойства. Она отлично сочетается с овощами на гриле и легкими соусами на основе йогурта. Кстати, если свежий лосось недоступен, используйте консервированную красную рыбу без соли — это отличный бюджетный аналог.

Авокадо: жиры против тревоги

В плодах содержатся витамины группы B и полезные жиры, которые помогают мозгу справляться с напряжением. Калий в авокадо помогает регулировать кровяное давление, что важно при повышенной нервозности.

Ешьте половинку авокадо на завтрак с тостом и яйцом, добавляйте в салаты, смузи и пасты. Приготовьте гуакамоле — сочетание авокадо с лимоном и чесноком станет отличной антистресс-закуской.

Бананы: сладкая поддержка нервной системы

Бананы богаты витамином B6 и калием, которые помогают вырабатывать серотонин и нормализовать работу нервной системы. Они повышают уровень допамина, что делает настроение более стабильным. Фрукты полезны в качестве перекуса между основными приемами пищи, но не переедайте: одного банана в день достаточно, чтобы поддержать настроение.

Зеленый чай: антиоксиданты на страже спокойствия

Вкусный напиток содержит аминокислоту L-теанин, которая способствует расслаблению без сонливости. Катехины в составе помогают регулировать уровень кортизола.

1–2 чашки в день — оптимально, но не заваривайте слишком крепко, иначе получите эффект бодрости, а не успокоения. Добавьте мяту или мед для мягкости вкуса. Зеленый чай лучше пить в первой половине дня, чтобы избежать нарушения сна.

Кефир: поддержка микробиома

Исследования показывают, что здоровье кишечника напрямую связано с эмоциональным состоянием. Кефир содержит пробиотики, которые улучшают работу ЖКТ и помогают снизить уровень тревожности. Выпивайте стакан кефира перед сном — это улучшит качество отдыха, готовьте на его основе заправки для салатов.